Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από τη Μ. Βρετανία που τοποθετούν την Σάμο στην κορυφή των διεθνών προορισμών για την ιδανική ποιότητα ζωής που προσφέρουν.

Σύμφωνα με τη Daily Express, η Σάμος είναι ένας ονειρικός προορισμός γεμάτος καταρράκτες, χρυσαφί αμμουδιές, διαχρονικά μνημεία, γραφικά ψαροχώρια και εξαιρετικές τουριστικές υπηρεσίες. Το άρθρο εξηγεί πως η αγνή τοπική κουζίνα, οι αναρίθμητες περιπατητικές διαδρομές στη φύση και το ήπιο κλίμα αποτελούν τις τέλειες συνθήκες για μια καλή υγιεινή ζωή και μακροημέρευση - ειδικά για όσους έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε διακοπές, ή δεν έχουν δεσμευτικές υποχρεώσεις στον τόπο τους και μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή ή βρίσκονται σε περίοδο σύνταξης.

Η δημοφιλής εφημερίδα με τους δεκάδες εκατομμύρια αναγνώστες της τονίζει μάλιστα πως οι παραλίες δεν είναι το μόνο αξιοθέατο καθώς το νησί του Πυθαγόρα «κατακλύζεται» από ιστορία και παραδόσεις πολλών αιώνων.

Ειδικά ο Ναός της Ήρας αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αφιερωμένο στην αρχαία θεά, προστάτιδα του γάμου και των εγκύων.

«Η Σάμος δεν είναι ακόμη ένα νησί που προσφέρει ήλιο και θάλασσα. Η Σάμος ταυτίζεται με έναν νέο τρόπο ζωής, ιδανικό αλλά και αναγκαίο για κάθε σύγχρονο ταξιδιώτη. Στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε το αφήγημα μας με όλα εκείνα τα δώρα που διαθέτει ο προικισμένος τόπος μας και τα οποία συμβάλλουν σε μια καλύτερη ζωή όπως αγνές πρώτες ύλες, βόλτες στη φύση, επαφή με τον πολιτισμό και την ιστορία, εναλλακτικές δραστηριότητες, ηρεμία και διασκέδαση», δήλωσε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

