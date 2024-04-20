Η χώρα μας είναι γεμάτη από παραλίες, με κάποιες από αυτές συγκαταλέγονται στις ωραιότερες του κόσμου.

Η παραλία σύμβολο όμως, όχι απλά για ένα νησί αλλά για μια ολόκληρη εποχή, είναι τα Μάταλα στην Κρήτη.

Στα Μάταλα κατά την δεκαετία του 1960 βρήκαν καταφύγιο χίπις από ολόκληρο τον κόσμο και η φήμη της παραλίας ταξίδεψε κυριολεκτικά σε ολόκληρο τον κόσμο...

Εκεί γυρίστηκαν και οι αξέχαστες στιγμές της ελληνικής ταινίας «Η θεία μου η χίπισσα» με την Ρένα Βλαχοπούλου.

Το χωριό προηγουμένως ήταν ένα ψαροχώρι ενώ σήμερα ζει κυρίως από τον τουρισμό.

Πηγή: skai.gr

