Ο εντυπωσιακός βράχος- ελέφαντας στην Ισλανδία (βίντεο-φωτογραφίες)

Η φύση δημιούργησε ένα τεράστιο γλυπτό, με το πρόσωπο του ελέφαντα σαν πιστό αντίγραφο του ζώου

Στις νότιες ακτές της Ισλανδίας, στο αρχιπέλαγος των Νησιών Ουέστμαν, ο τυχερός επισκέπτης που θα φτάσει ως εκεί, θα αντικρίσει ένα απίθανο φυσικό δημιούργημα: τον βράχο «Ελέφαντα».

Ο βράχος «Ελέφαντας» βρίσκεται στο νησί Heimaey και θεωρείται δημιούργημα ηφαιστειακής έκρηξης το 1973.

Η φύση δημιούργησε ένα τεράστιο γλυπτό, με το πρόσωπο του ελέφαντα σαν πιστό αντίγραφο του ζώου. 

Ο βράχος είναι πραγματικά εντυπωσιακός. 

Ολόκληρος ο βράχος που ξεπροβάλει από την θάλασσα θυμίζει ελέφαντα που βουτάει την προβοσκίδα του στο νερό. 

