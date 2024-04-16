Στις νότιες ακτές της Ισλανδίας, στο αρχιπέλαγος των Νησιών Ουέστμαν, ο τυχερός επισκέπτης που θα φτάσει ως εκεί, θα αντικρίσει ένα απίθανο φυσικό δημιούργημα: τον βράχο «Ελέφαντα».
Ο βράχος «Ελέφαντας» βρίσκεται στο νησί Heimaey και θεωρείται δημιούργημα ηφαιστειακής έκρηξης το 1973.
Η φύση δημιούργησε ένα τεράστιο γλυπτό, με το πρόσωπο του ελέφαντα σαν πιστό αντίγραφο του ζώου.
Ο βράχος είναι πραγματικά εντυπωσιακός.
Ολόκληρος ο βράχος που ξεπροβάλει από την θάλασσα θυμίζει ελέφαντα που βουτάει την προβοσκίδα του στο νερό.
