Από ταξιδιωτικής άποψης, η Ισπανία τείνει να συγχέεται συνειρμικά με την πρωταγωνίστρια Βαρκελώνη και όχι άδικα. Τα μοναδικής αισθητικής κτήρια του Αντόνι Γκαουντί έχουν μετατρέψει την πόλη σ’ ένα αληθινό διαμάντι, που αξίζει να επισκεφθεί κανείς έστω μια φορά στη ζωή του.

Τα τελευταία χρόνια, όμως -ευτυχώς- οι ταξιδιώτες του κόσμου ανακάλυψαν ότι Ισπανία δεν είναι μόνο η Βαρκελώνη, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί υπέροχοι προορισμοί να εξερευνήσει κανείς σ’ αυτή τη χώρα. Πρόσφατα, ένα κομμάτι της πίτας κατέλαβε η μέχρι πρότινος παρασκηνιακή πρωτεύουσα Μαδρίτη, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να έρθει κανείς εδώ.

Η πόλη υπόσχεται να σε κερδίσει εάν αποφασίσεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο, εξερευνώντας τις γραφικές της γειτονιές, τα αξιόλογα μουσεία της, τα χαλαρωτικά της καφενεία ή απολαμβάνοντας τον λαμπερό ήλιο στην Plaza Mayor. Σίγουρα θα εντυπωσιαστείς από την ποικιλία των αρχιτεκτονικών στυλ, τα κτίρια της εποχής των Αψβούργων, αλλά και τα μπαρόκ και νεοκλασικά της εποχής των Βουρβόνων. Είναι μια πρωτεύουσα μετέωρη ανάμεσα στο ιστορικό παρελθόν και το φιλόδοξο μέλλον.

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τη Μαδρίτη, αυτό είναι αδιαμφισβήτητα η αστείρευτη ενέργειά της, αφού ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα, κεντρικές πλατείες και δρόμοι βρίθουν από ζωή, προσφέροντας απολαυστικά πιάτα και μεθυστικά κοκτέιλ. Πού θα τα βρεις όλα αυτά; Το nssgclub αποκαλύπτει τα πέντε hot spots, που θα στείλουν τους γευστικούς σου κάλυκες σε άλλες διαστάσεις:

Wilko

«Γεννήθηκε» πρόσφατα και αποτελεί ένα πολυπολιτισμικό σημείο συνάντησης στη γειτονιά Moncloa, όπου κατοικούν κυρίως φοιτητές και νέοι επαγγελματίες. Το Wilko είναι το ιδανικό μέρος για δικτύωση και αντλεί την αισθητική του από την εμπειρία του ιδιοκτήτη Marcus, ο οποίος έζησε στο Βερολίνο λίγο μετά την πτώση του τείχους. Το αλμυρά και γλυκά του πιάτα είναι απλά πεντανόστιμα. Πρόσφατα, μάλιστα, το μαγαζί καθιέρωσε τις Wilko nights, μια βραδινή εκδοχή, που σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις ποιοτικό κρασί, μπύρες και kombucha.

Noburu café

Επιμελημένο σχολαστικά από έναν αρχιτέκτονα, το Noburu café είναι το πνευματικό παιδί μιας εκδότριας που έχει ως στόχο να συνδυάσει τις γεύσεις της πατρίδας της με εντελώς καινοτόμες επιλογές. Βρίσκεται στη γειτονιά Malasana, ένα μέρος γεμάτο διαφορετικούς χώρους, χρώματα και πρωτότυπες ιδέες. Το Noburu café σχεδιάστηκε γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο: Να αλλάζει κάθε φορά και να επεκτείνεται όπως η ίδια η γειτονιά. Στο πλαίσιο αυτής της νοοτροπίας, το μαγαζί χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλωμένα υλικά, ενώ το branding χαρακτηρίζεται από μια καλλιτεχνική πινελιά. Αν έρθεις εδώ, μην παραλείψεις να δοκιμάσεις τα επιδόρπια και τα αλμυρά κρουασάν. Συνιστώνται ανεπιφύλακτα.

Corchito

Δύο νεαρές γυναίκες από την Αργεντινή βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία του Chorchito, που μετρά μόλις λίγους μήνες ζωής, οι οποίοι ήταν ωστόσο αρκετοί, ώστε να κατακτήσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Εδώ μπορείς να απολαύσεις ένα ατμοσφαιρικό δείπνο ή ένα απεριτίφ υπό τον απαλό φωτισμό του χώρου, σε μια γειτονιά γεμάτη ζωή και κίνηση.

Ramses

Στον αντίποδα αυτού του κατανυκτικού κλίματος βρίσκεται το εντυπωσιακό Ramses, που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δείπνο με υπέροχη θέα προς την Puerta de Alcalà, ένα από τα σημεία – σύμβολα της Μαδρίτης. Το μενού του Ramses απαρτίζεται από 100% βιολογικά, ισπανικής προέλευσης προϊόντα. Το βιολογικό μενού τους είναι ονειρικό και συνδυάζεται άψογα με ένα από τα καταπληκτικά κοκτέιλ του μαγαζιού.

Fun Fun Madrid

Αν είσαι vegan, το Fun Fun είναι το καταλληλότερο μέρος για σένα. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Royal Palace της Μαδρίτης και ξεχωρίζει για το μενού του, που είναι πλήρως απαλλαγμένο από ζωικά προϊόντα, ενώ παράλληλα διατηρεί την αυθεντική, ισπανική του ταυτότητα. Η σχολαστικά επιμελημένη διακόσμηση παραπέμπει σε καλλιτεχνικό στούντιο.

