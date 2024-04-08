Το φαράγγι Καθολικού είναι ένα από τα σημαντικότερα φαράγγια της Κρήτης με ιδιαίτερη θρησκευτική αξία αφού αρκετοί μοναχοί ασκήτευαν στα σπήλαια του φαραγγιού, ενώ μέσα στο φαράγγι βρίσκεται και το παλαιότερο μοναστήρι του νησιού, η Μονή Καθολικού.

Βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης των Χανίων.

Η είσοδος στο φαράγγι βρίσκεται πίσω από την ιστορική Μονή Γουβερνέτου στους πρόποδες του όρους Σκλόκα στο Ακρωτήρι Χανίων. Μετά από 20λεπτη πεζοπορία, συναντάμε το εγκαταλελειμμένο Καθολικό Μοναστήρι με τον υπόσκαφο ναό του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη που έζησε μέσα σε αυτό το όμορφο σπήλαιο τον 14ο αιώνα.

Το μοναστήρι είναι χτισμένο ανάμεσα στις δύο άκρες του φαραγγιού, που ενώνονται με ένα όμορφο μονότοξο γεφύρι.

Τον 17ο αιώνα, μπροστά στο σπήλαιο, έγινε εκτεταμένη κατασκευή κτιρίων υπό την επίβλεψη του Ιερεμία Τζαγκαρόλου και με αρχιτεκτονικά σχέδια από έργα του Σεμπαστιάνο Σέρλιο και έτσι το μοναστηριακό συγκρότημα απέκτησε τη σημερινή εντυπωσιακή του μορφή.

Διακρίνονται ακόμα τα ερειπωμένα κελιά των ασκητών, το καμπαναριό και η εντυπωσιακή γέφυρα που διασχίζει το ποτάμι του φαραγγιού, δημιουργώντας μια μεγάλη πλατεία που ενώνει τις δύο πλευρές.

Στους πρόποδες της γέφυρας υπάρχουν μεγάλοι θολωτοί αποθηκευτικοί χώροι, ενώ εκατέρωθεν κτίστηκε διώροφο κτίριο και μια μικρή πτέρυγα θολωτών χώρων για τη φιλοξενία των προσκυνητών.

