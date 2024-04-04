Η εποχή που ανθίζουν οι κερασιές στο Τόκιο (το λεγόμενο Hanami) βρίσκεται στην κορύφωσή της και πλήθος κόσμου, κάτοικοι και τουρίστες, επισκέπτεται σήμερα τα πάρκα της ιαπωνικής πρωτεύουσας για να θαυμάσει την ανθοφορία τους, η οποία άργησε φέτος λόγω μιας πιο δροσερής αρχής της άνοιξης.

Πολλοί λάτρεις των λουλουδιών δίνουν ραντεβού στο κέντρο της ιαπωνικής πρωτεύουσας για να θαυμάσουν τις ολάνθιστες κερασιές και τα ροζ και λευκά πέταλα των λουλουδιών τους να αιωρούνται πάνω από τις τάφρους που περιβάλλουν το Αυτοκρατορικό Παλάτι.

Καθώς οι ξένοι τουρίστες ξεπερνούν πλέον σε αριθμό αυτούς προ πανδημίας, πολλοί ταξιδιώτες απολαμβάνουν επίσης το μοναδικό αυτό θέαμα, όπως η Καμίλα Κιελμπόβσκα, μια 25χρονη Νεοϋρκέζα, η οποία είχε προγραμματίσει το ταξίδι της βάσει του χρονοδιαγράμματος για την ανθοφορία των κερασιών.

«Το θέαμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, μου ήταν μαγικό, υπέροχο» είπε.

Για πολλούς Ιάπωνες, η ανθοφορία των "σακούρα" αντιπροσωπεύει ταυτοχρόνως δύο πράγματα: ένα νέο ξεκίνημα και την εφήμερη φύση των πραγμάτων.

«Τα άνθη της κερασιάς είναι εντελώς συμβολικά, συμβολίζουν όλη τη χαρά και την ομορφιά που μας περιβάλλει» δήλωσε συγκινημένος ο 68χρονος Μιτσιτάκα Σάιτο, ο οποίος είπε στο AFP ότι πηγαίνει εκεί κάθε άνοιξη.

Κερδοφόρα η ανθοφορία

Σύμφωνα με τον Κατσουχίρο Μιγιαμότο, ομότιμο καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Κανσάι, η φετινή εποχή της ανθοφορίας των κερασιών θα αποφέρει στην Ιαπωνία, αν ληφθούν υπόψη οι τουρίστες και οι γιορτές που διοργανώνονται παραδοσιακά κάτω από τα ανθισμένα δέντρα ("χανάμι"), 1.100 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ), έναντι 616 δισεκατομμύρια γιεν το 2023.





Μολονότι η μετεωρολογική υπηρεσία αποδίδει την εξαιρετικά αργοπορημένη ανθοφορία των κερασιών τώρα στις χαμηλότερες θερμοκρασίες της φετινής άνοιξης στην Ιαπωνία, σημαίνει επίσης τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή, η οποία κατά μέσον όρο κάνει τις κερασιές να ανθίζουν ολοένα και πιο νωρίς κάθε χρόνο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.