«Η απεραντοσύνη του ουρανού, το γαλάζιο της θάλασσας, η μεσημβρινή ώχρα της άμμου και η βλάστηση που προσφέρει γενναιόδωρη σκιά είναι μια σειρά από εικόνες που έχουν ταυτιστεί με την ιδανική παραλία και έρχονται στο μυαλό των ταξιδιωτών όταν αποχαιρετούμε τον χειμώνα», αναφέρει το δημοφιλές γαλλικό ταξιδιωτικό μέσο Geo.fr στον πρώτο κατάλογο που ανακοίνωσε ενόψει του φετινού καλοκαιριού με τις 15 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, οι οποίες θα γοητεύσουν το ταξιδιωτικό κοινό.

Η λίστα που διαμορφώθηκε, βάσει πρόσφατης εκτενούς έρευνας του Lonely Planet, περιλαμβάνει δύο ελληνικές παραλίες

Στην 11η θέση βρίσκεται η παραλία της Άνδρου «της Γριάς το Πήδημα» που εντυπωσιάζει με τις αποχρώσεις της και τους παράξενους βραχώδεις σχηματισμούς μέσα στη θάλασσα.

Ακολουθεί το «Κοκκινόκαστρο» της Αλοννήσου στην 15η θέση, μια πανέμορφη λωρίδα γης που διασχίζει τα γαλαζοπράσινα εξωτικά νερά του νησιού και δημιουργεί ανεξίτηλες αναμνήσεις στους επισκέπτες.

Επιπρόσθετα, ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει παραλίες από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Γερμανία και την Ισλανδία.

Οι 15 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη σύμφωνα με το Geo.fr

1. Zlatni Rat beach, Bol, Brač (Croatia)

2. Punta Rata beach, Brela, Makarska riviera (Croatia)

3. Rhossili Bay, Gower (Wales)

4. Rauðasandur, Westfjords (Iceland)

5. Calanque d’En-Vau, Cassis, Provence (France)

6. Poulains Beach, Belle-Île-en-Mer, Brittany (France)

7. Palombaggia beach, Porto-Vecchio, Corsica (France)

8. Torimbia beach, Llanes, Asturias (Spain)

9. Ses Illetes Beach, Formentera, Balearic Islands (Spain)

10. Famara beach, Lanzarote, Canary Islands (Spain)

11. Tis Grias to Pidima, Andros, Cyclades ( Greece )

12. Cala Estreta beach, Costa Brava, Catalonia (Spain)

13. Punta Paloma beach, Tarifa, Cádiz (Spain)

14. Sylt, North Frisian Islands (Germany)

15. Kokkinokastro beach, Alonissos, Sporades island (Greece)

«Η Άνδρος εμφανίζει μια νέα δυναμική, προσελκύοντας τουρίστες και εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν. Η επισκεψιμότητα των προηγούμενων τριημέρων ήταν σε υψηλά επίπεδα και ειδικά της Καθαράς Δευτέρας οι αφίξεις εμφανίστηκαν ενισχυμένες κατά 40,4% σε σύγκριση με πέρυσι. Το κλίμα του νησιού, οι γραφικοί οικισμοί, οι άρτιες υπηρεσίες και η δαντελωτή ακτογραμμή φέρνουν το καλοκαίρι πιο νωρίς, προσφέροντας ποιοτικές αλλά όχι υπερτιμημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα. Αυτό άλλωστε αποτελεί και τον "κορμό" του καλέσματος μας σε Ελλάδα και εξωτερικό», αναφέρει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου Νίκος Μουστάκας.

«Αλόννησος σημαίνει χαλάρωση σε εξωτικές παραλίες, τοπική κουζίνα, αυθεντική φιλοξενία και αναζωογόνηση μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως θαλάσσιες εκδρομές, καταδύσεις και εξερεύνηση στη φύση. Η οργανωμένη προσπάθειά μας βρίσκει απήχηση σε αγορές του εξωτερικού όπως τη Γαλλία. Αξιοποιούμε τη νέα τάση που ενθαρρύνει την ποιότητα και όχι την τυποποίηση στο ταξίδι. Δεν είναι τυχαίο πως το νέο έτος βρήκε την Αλόννησο στην κορυφή των προτεινόμενων προορισμών για το 2024, σύμφωνα με τη Le Figaro και την Die Welt», επισήμανε ο πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Αλοννήσου Κωνσταντίνος Χλίβας.

