Υδάτινος κόσμος... Το Up Stories σε συνεργασία με την καταδυτική ομάδα Top2Bottom, και συγκεκριμένα τους Νικόλα Μαργαρίτη, Ανδρέα Ανδρικόπουλο και Άκη Σεϊσίδη επιχειρεί να φέρει στο φως και να αναδείξει το πιο εντυπωσιακό ίσως αθέατο αξιοθέατο της Ελλάδας που βρίσκεται διάσπαρτο σε μήκος 200 μέτρων περίπου και σε βάθος 30 μέτρων.



Στον βυθό της θάλασσας που βρίσκεται κάτω από το 59ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου "αναπαύονται" 12 με 15 αυτοκίνητα, φορτηγά και μηχανές και εντός αυτών έχουν βρει καταφύγιο ψάρια όπως λεοντόψαρα, σμέρνες, σαργοί και καλογριές.



Δείτε το βίντεο του Up Stories και περιηγηθείτε με την κάμερα του Νικόλα Μαργαρίτη στο άγνωστο νεκροταφείο αυτοκινήτων της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

