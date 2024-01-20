Βρέθηκε θαμμένος πάγος νερού στον ισημερινό του Άρη με πάχος πάνω από 2 μίλια

Θαμμένος πάγος νερού στον Ισημερινό του Άρη, βρέθηκε από την αποστολή Mars Express της ESA , ένα βετεράνο διαστημόπλοιο που ασχολείται με επιστημονικές επιχειρήσεις γύρω από τον Άρη εδώ και 20 χρόνια. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που βρέθηκαν στοιχεία για πάγο κοντά στον ισημερινό του Κόκκινου Πλανήτη, αυτή η νέα ανακάλυψη είναι μακράν η μεγαλύτερη ποσότητα πάγου νερού που έχει εντοπιστεί εκεί μέχρι στιγμής και φαίνεται να ταιριάζει με προηγούμενες ανακαλύψεις παγωμένου νερού στον Άρη.

«Είναι συναρπαστικό, τα σήματα του ραντάρ ταιριάζουν με αυτό που περιμένουμε να δούμε από στρωμένο πάγο και είναι παρόμοια με τα σήματα που βλέπουμε από τα πολικά καλύμματα του Άρη, τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πλούσια σε πάγο», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Thomas Watters του Ινστιτούτου Smithsonian.

Το πάχος των κοιτασμάτων είναι στα 3,7 χιλιόμετρα, κάτι που υποδηλώνει πάγο σε στρώματα, όπως στα γνωστά πολικά καλύμματα του Άρη, τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πλούσια σε πάγο.

15 χρόνια πριν, το Mars Express μελέτησε τον σχηματισμό Medusae Fossae, αποκαλύπτοντας τεράστια κοιτάσματα, βάθους έως και 2,5 χιλιομέτρων. Από αυτές τις πρώιμες παρατηρήσεις, δεν ήταν σαφής η σύνθεση των κοιτασμάτων, όμως τώρα μέσω της νέας έρευνας δίνονται απαντήσεις.

Εάν λιώσει η ποσότητα πάγου που υπάρχει στο Medusae Fossae, μπορεί να καλύψει ολόκληρο τον πλανήτη με ένα στρώμα νερού βάθους 1,5 έως 2,7 μέτρων, ποσότητα που αντιστοιχεί στο μέγεθος της Ερυθράς Θάλασσας στη Γη.

Αν και το λιώσιμο του πάγου μπορεί να απαιτεί μια φιλόδοξη επιχείρηση γεώτρησης όταν οι αστροναύτες προσγειώνονται στον Άρη, θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ή για καλλιέργεια.

Ο Σχηματισμός Medusae Fossae είναι μια συλλογή από τεράστιες αποθέσεις που εκτείνονται για περίπου 5.000 χιλιόμετρα (3.107 μίλια) κατά μήκος του ισημερινού του Άρη, σηματοδοτώντας το όριο μεταξύ των πεδιάδων στο βόρειο ημισφαίριο και των υψίπεδων με κρατήρες στο νότο.

Δεν είναι γνωστό στους επιστήμονες τι δημιούργησε τις αποθέσεις, αλλά είναι τεράστιες, στέκονται αρκετά χιλιόμετρα ψηλά, σμιλεμένες από τους άγριους ανέμους που σαρώνουν την επιφάνεια του Άρη.

Αν ο σχηματισμός αποτελούνταν μόνο από σκόνη, θα είχε συμπιεστεί από το ίδιο του το βάρος, αυξάνοντας την πυκνότητά του. Τα νέα δεδομένα όμως δείχνουν ότι η πυκνότητά του συμφωνεί με την ύπαρξη στρωμάτων σκόνης και πάγου νερού, κάτω από ένα προστατευτικό στρώμα σκόνης ή τέφρας, πάχους πολλών εκατοντάδων μέτρων.

Πιο επίκαιρο είναι το ερώτημα πώς ο υδάτινος πάγος κατέληξε θαμμένος στον ισημερινό. Υπόγειος πάγος έχει βρεθεί σε άφθονες ποσότητες στον Άρη στο παρελθόν. Η αποστολή Phoenix της NASA έσκαψε πάγο ακριβώς κάτω από τη σκονισμένη επιφάνεια στην πολική περιοχή προσγείωσης του προσεδάφους το 2008. Εν τω μεταξύ, νωρίς στην αποστολή του, το Mars Express εντόπισε άφθονο νερό-πάγο που εκτείνεται στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη και η Οδύσσεια του Άρη της NASA βρήκε ακόμη και ενδείξεις η παρουσία νερού στο ΑΚΧΑ το 2009.

Πιο πρόσφατα, το Trace Gas Orbiter της ESA ανίχνευσε υδρογόνο από πάγο νερού ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του Candor Chaos, το οποίο είναι ένα τμήμα του τεράστιου σχίσματος στην επιφάνεια του Άρη που ονομάζουμε Vallis Marineris. Επιπλέον, τα ερείπια αρχαίων παγετώνων, που ονομάζονται λείψανα παγετώνες , έχουν εντοπιστεί στον ανατολικό λαβύρινθο Noctis , ο οποίος βρίσκεται μόλις 7,3 μοίρες νότια του ισημερινού.

Η παρουσία του υπόγειου νερού-πάγου σε χαμηλά και ισημερινά γεωγραφικά πλάτη υποδηλώνει πώς το κλίμα του Άρη ήταν πολύ διαφορετικό στο μακρινό παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

