Παπαστεργίου: «Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούμε να φέρουμε μια "μικρή" επανάσταση στην καθημερινότητα»

Στην «τροχιά» της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) έχει ήδη μπει και η Ελλάδα, με εφαρμογές που ήδη υπάρχουν και εξυπηρετούν τους Έλληνες πολίτες, όπως ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr αλλά και άλλες τις οποίες δρομολογεί η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να λειτουργήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, η αξιοποίηση της ΤΝ «ως ένα εργαλείο δημόσιας πολιτικής σε διάφορους τομείς», όπως επεσήμανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια από τις εθνικές προτεραιότητες.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμφίβολα θα επηρεάσει όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας σε τέτοιο βαθμό, που σε ορισμένους κλάδους θα μιλάμε για εποχές "προ και μετά" Τεχνητής Νοημοσύνης. Ζητούμενο για την κυβέρνηση αποτελεί η αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής, ώστε η χώρα μας, καθώς ενισχύει το ψηφιακό της άλμα στο μέλλον, να μη μείνει απλώς χρήστης τέτοιων τεχνολογιών αλλά να είναι και παραγωγός τους».

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι «στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάναμε ήδη το πρώτο βήμα. Το mAiGov, ο ψηφιακός μας βοηθός, είναι η πρώτη υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό Δημόσιο. Είναι στο gov.gr, δουλεύει και ήδη έχει δεχτεί 300.000 ερωτήσεις. Στόχος μας είναι εντός του 2024 ο ψηφιακός βοηθός όχι απλά να απαντά σε ερωτήσεις, αλλά να κάνει πράγματα για εμάς, πχ. να κλείσει ένα ραντεβού για την έκδοση ταυτότητας. Κι αυτή πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «υπάρχουν τομείς πολιτικής, όπου αξιοποιώντας τον υφιστάμενο όγκο των δεδομένων αλλά και αυτών που τώρα ψηφιοποιούνται, μπορούμε να φέρουμε μια μικρή "επανάσταση" στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Η ανάλυση των δεδομένων στις συνταγογραφήσεις ή η ανάλυση ανωνύμων δεδομένων υγείας για χάραξη ανάλογων πολιτικών, η στήριξη πολιτικών για ακόμη πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα βασισμένο σε πραγματικές δαπάνες, η επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης με την επεξεργασία των εκατομμυρίων σελίδων πρακτικών, διευκολύνοντας τη δουλειά των Δικαστών, είναι μόνον κάποιες από τις δεκάδες χρήσεις της. Επιπλέον η ανάλυση δεδομένων για ακόμη ταχύτερη και ακριβέστερη απονομή συντάξεων ή η ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων σε συνδυασμό με υφιστάμενες στάθμες ποταμών μπορεί να δώσει έγκαιρη ειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ μηχανισμοί ανάλυσης ειδήσεων, φωτογραφιών και ήχου μπορεί να μας απαλλάξει από κυβερνοαπάτες μέσω του διαδικτύου ή παραπληροφόρηση».

Καταλήγοντας ο υπουργός επεσήμανε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα πεδίο όπου πρέπει να εργαστούμε συντονισμένα με στόχο ένα κράτος ακόμα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Πάνω από 300 χιλιάδες διάλογοι στον mAigov

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα πανευρωπαϊκά όπου λειτουργεί πιλοτικά στο Δημόσιο εφαρμογή που βασίζεται στην ΤΝ. Ήδη, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ψηφιακού βοηθού mAigov έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 300 χιλιάδες διάλογοι, ενώ έχουν δοθεί πάνω από 90% ορθές απαντήσεις που δόθηκαν στους πολίτες, οι οποίες τους καθοδήγησαν στην αναζήτησή τους για διαδικασίες με την δημόσια διοίκηση. Τις επόμενες μέρες μάλιστα αναμένεται να «μιλάει» 24 γλώσσες για να εξυπηρετεί περισσότερους χρήστες της εφαρμογής, ενώ στο άμεσο διάστημα θα αναλαμβάνει να πραγματοποιεί διαδικασίες για λογαριασμό μας, όπως να κλείνει ραντεβού για εμβολιασμό, ή στο ΚΕΠ, να «κατεβάζει» ψηφιακά ένα έγγραφο, πιστοποιητικό κά.

Στο μεταξύ, εργαλεία της ΤΝ δοκιμάστηκαν και για κατάσβεση πυρκαγιών, όπως συνέβη με το πρώτο πιλοτικό πείραμα στην Πεντέλη όπου χρησιμοποιήθηκαν προγράμματα της ΤΝ που μπόρεσαν να εντοπίσουν γρήγορα εστία καπνού. Τα συστήματα που σχεδιάζεται να τεθούν στη μάχη της πυρόσβεσης, θα αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να εντοπίζουν εστίες καπνού και να στέλνουν αυτοματοποιημένες ενημερώσεις στην Πυροσβεστική με σημείο γεωεντοπισμού.

Συγχρόνως, η τεχνολογία γεωεντοπισμού θα μπορεί να συνεισφέρει και στην εξιχνίαση εμπρησμών, καθώς θα καταγράφει με ακρίβεια το χώρο και τον χρόνο της έναρξης μιας μικρής εστίας, ενώ οι κάμερες θα μπορούν να ανιχνεύσουν ανθρώπους ή και οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.