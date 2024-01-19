Την προσελήνωση του διαστημικού σκάφους SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) ή Moon Sniper επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος της Jaxa (Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης) Χιρόσι Γιαμακούα.



Ένας δεύτερος αξιωματούχος της Jaxa δήλωσε ότι το σκάφος επικοινωνεί με την αίθουσα ελέγχου στη Γη. Η Ιαπωνία έγινε η πέμπτη χώρα που στέλνει διαστημόπλοιο στο φεγγάρι.



Το κριτήριο της «ελάχιστης επιτυχίας» ήταν η προσγείωση στη Σελήνη – ο Χιτόσι Κουνινάκα, αντιπρόεδρος της Jaxa, δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.

Το διαστημικό σκάφος επιχείρησε να προσεληνωθεί σε ακτίνα 100 μέτρων από τον στόχο του, αντί για πολλά χιλιόμετρα, όπως τα άλλα, συμβατικά διαστημικά σκάφη.



H αποστολή θα θεωρούνταν «πλήρης επιτυχία» εάν το σκάφος έχει προσγειωθεί σε απόσταση 100 μέτρων από τον στόχο του. Αν και μπορεί να χρειαστεί ένας μήνας για να επιβεβαιωθεί αυτό, ο Κουνινάκα λέει ότι πιστεύει ότι κι αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί.



Μια «έξτρα επιτυχία» θα ήταν για το SLIM να πραγματοποιήσει τις επιστημονικές του παρατηρήσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ηλιακές γεννήτριες δεν λειτουργούν αυτήν τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι το σκάφος εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την μπαταρία του για να διεξάγει έρευνα.

Βίντεο με την προσομείωση της προσελήνωσης:

＼Finally from 23:00 JST today／

[SLIM Moon landing: live broadcast 🌓]



Jan. 19 (Fri) 23:00~ JST

🔗 https://t.co/FTjt0Dm4tk

Please support SLIM as they take on the challenge of a high-precision pinpoint landing✨



You can send us your messages using the hashtag #SLIMMoonLive 📣 pic.twitter.com/L7i1QWOy4v — JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) January 19, 2024

Πηγή: skai.gr

