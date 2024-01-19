Λογαριασμός
Προσεληνώθηκε με επιτυχία το ιαπωνικό διαστημικό σκάφος Moon Sniper - Υπάρχουν τεχνικά θέματα

Ένας αξιωματούχος της Jaxa δήλωσε ότι το σκάφος επικοινωνεί με την αίθουσα ελέγχου στη Γη

UPDATE: 20:05
Moon Sniper

Την προσελήνωση του διαστημικού σκάφους SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) ή Moon Sniper επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος της Jaxa (Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης) Χιρόσι Γιαμακούα. 

Ένας δεύτερος αξιωματούχος της Jaxa δήλωσε ότι το σκάφος επικοινωνεί με την αίθουσα ελέγχου στη Γη. Η Ιαπωνία έγινε η πέμπτη χώρα που στέλνει διαστημόπλοιο στο φεγγάρι.

Το κριτήριο της «ελάχιστης επιτυχίας» ήταν η προσγείωση στη Σελήνη – ο Χιτόσι Κουνινάκα, αντιπρόεδρος της Jaxa, δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.

Το διαστημικό σκάφος επιχείρησε να προσεληνωθεί σε ακτίνα 100 μέτρων από τον στόχο του, αντί για πολλά χιλιόμετρα, όπως τα άλλα, συμβατικά διαστημικά σκάφη.

H αποστολή θα θεωρούνταν «πλήρης επιτυχία» εάν το σκάφος έχει προσγειωθεί σε απόσταση 100 μέτρων από τον στόχο του. Αν και μπορεί να χρειαστεί ένας μήνας για να επιβεβαιωθεί αυτό, ο Κουνινάκα λέει ότι πιστεύει ότι κι αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί.

Μια «έξτρα επιτυχία» θα ήταν για το SLIM να πραγματοποιήσει τις επιστημονικές του παρατηρήσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ηλιακές γεννήτριες δεν λειτουργούν αυτήν τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι το σκάφος εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την μπαταρία του για να διεξάγει έρευνα. 

Βίντεο με την προσομείωση της προσελήνωσης:

