Σε εποχές που πολλοί έχουν συνδυάσει το διαδίκτυο με την παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και εικόνες, αλλά και με τη βία ο Αμερικανός Τζίμι Ντόναλντσον, γνωστός και ως MrBeast, έκανε την έκπληξη. Κανένας youtuber δεν έχει περισσότερους συνδρομητές από εκείνον στον κόσμο: Ο 25χρονος, με πάνω από 220 εκατομμύρια συνδρομητές, το έχει μάλιστα καταφέρει δίνοντας θετικά μηνύματα, με ασυνήθιστες ιδέες και αρκετά εκατομμύρια δολάρια, τα οποία μοιράζει δεξιά και αριστερά. Ποιο είναι όμως το μυστικό του;

Ο προϋπολογισμός του MrBeast ξεπερνά πλέον το ένα εκατομμύριο δολάρια ανά βίντεο. Τα χρήματα αυτά ο YouTuber τα βγάζει από το ίδιο το YouTube, τις διαφημίσεις και διάφορα συμβόλαια χορηγιών. Δημοσιεύει ένα βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα, το οποίο έχει συνήθως διάρκεια από 10 έως 30 λεπτά. Ο MrBeast αγοράζει άλλες φορές έρημα νησιά για να αφήσει τους συνδρομητές του να… παίξουν. Άλλοτε καλεί τους φίλους του σε ένα γιοτ αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ή φτιάχνει ένα επεισόδιο με παιχνίδια αλά «Squid Game». Επειδή του αρέσει να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά, ο Ντόναλντσον είναι επίσης γνωστός ως ο "Γουίλι Γουόνκα του Διαδικτύου". Έχει χαρακτηριστεί επανειλημμένα ως φιλάνθρωπος, καθώς δωρίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε κάθε επεισόδιο, αναλαμβάνει να πληρώσει δίδακτρα για να πάνε νέοι άνθρωποι στο πανεπιστήμιο και χτίζει πηγάδια με πόσιμο νερό στην Αφρική – φυσικά με την απαραίτητη για εκείνον δημοσιότητα.

Το μυστικό της επιτυχίας ενός YouTuber

Οι λόγοι για την επιτυχία του είναι πολλοί: Η ομάδα του MrBeast έχει απόλυτη κατανόηση του πώς σκέφτεται και τι επιθυμεί το κοινό της εκπομπής του: Εύστοχοι τίτλοι, πολλά χρώματα, ταιριαστά με τη φιλοσοφία του εκάστοτε επεισοδίου. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όλοι έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται, ενώ ο Ντόναλντσον ξεκινά τα βίντεο πάντα με τον ίδιο τρόπο: Με μία απλή και περιεκτική περίληψη. Επιπλέον η επιλογή της θεματολογίας είναι ένας ακόμη βασικός παράγοντας: Έξυπνο περιεχόμενο και έντονα συναισθήματα.

Συχνά βέβαια είναι απλώς η περιέργεια αυτό που κάνει τους ανθρώπους να παραμείνουν και να το παρακολουθήσουν μέχρι τέλους. Ο Αμερικανός Youtuber ανταποκρίνεται εύστοχα στα ηδονιστικά ενδιαφέροντα πολλών νέων από όλο τον κόσμο. Όλα αυτά σε μια ποιότητα που θυμίζει περισσότερο Χόλιγουντ παρά απλώς τηλεοπτικό φορμάτ. Ωστόσο το πιο σημαντικό πράγμα είναι ίσως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές: Ο Τζίμι Ντόναλντσον και οι φίλοι του, τους οποίους κατόρθωσε να προσλάβει ως βοηθούς και τους οποίους βλέπουμε μαζί του σχεδόν σε κάθε επεισόδιο. Το μυστικό της ομάδας: είναι πιστευτοί, συμπαθητικοί, χαοτικοί και αστείοι.

Στη βαθιά διχασμένη κοινωνία των ΗΠΑ δεν υπάρχουν πολλά δημόσια πρόσωπα που να καταφέρνουν να γεφυρώσουν το βαθύ χάσμα μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών τόσο παιχνιδιάρικα.

Από το YouTube μέχρι τη βιομηχανία τροφίμων

Τα σχέδια του MrBeast για το μέλλον είναι ξεκάθαρα – και εντελώς αμερικάνικα: Θέλει να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το φορμάτ του. Πριν μερικούς μήνες δήλωσε άλλωστε ότι θα μπορούσε μία μέρα να επενδύει δισεκατομμύρια στα βίντεό του. Ο 25χρονος, που σύμφωνα με το περιοδικό Forbes υπολογίζεται πως βγάζει 82 εκατ. δολάρια το χρόνο, έχει λανσάρει και μία σειρά προϊόντων, μεταξύ αυτών σοκολάτες και μπιφτέκια, με τα οποία επιδιώκει να εξελιχθεί και επιχειρηματικά. Σίγουρο είναι ωστόσο ένα πράγμα: Ο MrBeast είναι μάλλον απίθανο να ξεμείνει από ιδέες, χρήματα ή συνδρομητές στο άμεσο μέλλον.

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

