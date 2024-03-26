Βασιλικός αστρονόμος: Στείλτε ρομπότ στο διάστημα παρά ανθρώπους

Ο βασιλικός αστρονόμος της Βρετανίας Μάρτιν Ρις υποστήριξε πως το να στέλνονται άνθρωποι στο διάστημα, όταν τα ρομπότ θα μπορούσαν να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά το ίδιο αποτελεσματικά, αποτελεί σπατάλη χρημάτων και την εξερεύνηση του διαστήματος θα έπρεπε να την αναλαμβάνουν δισεκατομμυριούχοι και όσοι προτίθενται να πληρώσουν για τα ταξίδια τους από την τσέπη τους.

«Είμαι επιφυλακτικός ως προς την ιδέα πως αξίζει μια ανθρώπινη πτήση στο διάστημα», είπε ο Ρις κατά τη διάρκεια του podcast Lord Speaker's Corner, που παρουσιάζει μέλη της βουλής των Λόρδων.

«Τώρα που τα ρομπότ μπορούν να κάνουν πράγματα για τα οποία χρειάζονταν οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια, το σενάριο να στέλνονται άνθρωποι καθίσταται ολοένα και πιο αδύναμο συνεχώς».

Ο τίτλος του βασιλικού αστρονόμου είναι σε μεγάλο βαθμό τιμητικός. Τον καθιέρωσε ο βασιλιάς Κάρολος ο Β΄ το 1675 προκειμένου να συμβουλεύει τη μοναρχία και κατά το παρελθόν τον έφεραν ορισμένοι από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες της Βρετανίας.

Ο Ρις υποστήριξε επίσης ότι τα ταξίδια στο διάστημα θα πρέπει να απευθύνονται μονάχα σε εκείνους που είναι προετοιμασμένοι να αποδεχθούν ένα «πολύ μεγάλο επίπεδο κινδύνου» και ότι θα πρέπει να πληρώνονται ιδιωτικά παρά από τους φορολογούμενους.

Τα διαστημικά προγράμματα της Βρετανίας παραδοσιακά επικεντρώνονται στη διαστημική έρευνα παρά στις επανδρωμένες αποστολές.

Η Έλεν Σάρμαν ήταν η πρώτη Βρετανίδα αστροναύτισσα που πήγε στο διάστημα συμμετέχοντας στην αποστολή της Σοβιετικής Ένωσης Soyuz TM-12 το 1991.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την ακολούθησε ο Τιμ Πικ, ο οποίος ταξίδεψε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως μέλος του σώματος αστροναυτών της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι, που συμμετείχαν σε αποστολές της NASA, γεννήθηκαν επίσης στη Βρετανία.

Ο Ρις, στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος του Βασιλικού Αστρονόμου το 1995, επισημαίνει πως δεν συμφωνεί με τα φιλόδοξα σχέδια του Ίλον Μασκ περί εποικισμού του Άρη, ωστόσο χαιρέτισε τα επιτεύγματά του τόσο στους πυραύλους όσο και στα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα.

«Έκανε πολύ καλύτερη δουλειά σε σύγκριση με τις μεγάλες κοινοπραξίες που συνήθιζαν να εργάζονται για τη NASA στην παραγωγή αποτελεσματικών πυραύλων, οι οποίοι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και αυτό θα καταστήσει φθηνότερη την αποστολή προσωπικού στο διάστημα», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

