Όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, έτσι και εφέτος η Google τίμησε την εθνική επέτειο της Ελλάδας με doodle.

Στο doodle της Google απεικονίζεται η ελληνική σημαία για να τιμηθεί η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αναφέρεται δε ότι «Σαν σήμερα το 1821, ο ελληνικός λαός ξεσηκώθηκε ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να διεκδικήσει την ελευθερία του. Για να τιμήσουν τη γιορτή, πόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα φιλοξενούν παρελάσεις καθώς εκατοντάδες συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν μια στρατιωτική πορεία γεμάτη με θριαμβευτική χάλκινη μουσική και πλήθη που σφυρίζουν κυματίζοντας την εθνική σημαία».

Από το doodle δεν θα μπορούσε να λείπει… το «πιάτο» της ημέρας, με τη google να αναφέρει πως οι Έλληνες την ημέρα αυτή μετά την παρέλαση «συγκεντρώνουν αγαπημένα τους πρόσωπα και απολαμβάνουν παραδοσιακά πιάτα όπως ο μπακαλιάρος σκορδαλιά» και καταλήγει: «Χρόνια πολλά, Ελλάδα!».

Πηγή: skai.gr

