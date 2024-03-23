Με τη μοναδική της γεωγραφία η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική περίπτωση για χρήση τεχνολογιών που βοηθούν στο να υπάρχει απομακρυσμένη πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και μάλιστα την πιο εξειδικευμένη. Αυτή τη στιγμή ένα νέο σύστημα με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης μιας εταιρίας που έστησαν, ίδρυσαν και εξέλιξαν Ευρωπαίοι επιστήμονες είναι πλέον σε εμπορική λειτουργία στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού συστήματος αξιοποιούν ειδικοί στην καρδιολογία και η χρήση γίνεται πλέον στο πεδίο. «Εκεί, σε ΗΠΑ και ΕΕ, έχουμε τις πρώτες μας digital twin λύσεις ενώ έχουμε σε περισσότερα από 140 σημεία σε όλο τον κόσμο την τεχνολογία μας και περισσότεροι από 5.000 ασθενείς έχουν υποστεί φροντίδα μέχρι στιγμής. Τεχνητή Νοημοσύνη και υγεία είναι τομείς που μπορούμε να δούμε "δουλεύουν" συνδυαστικά και μάλιστα με έναν εξαιρετικό τρόπο καθώς υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία μπορούν να αναλυθούν, δεδομένα που σχετίζονται με τη διάγνωση των ασθενών με τη διαχείριση και με τη θεραπεία των ασθενών», ανέφερε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104.9FM" ο Ζαν Μαρκ Περιάτ (Jean-Marc Peyrat), ιδρυτής και υπεύθυνος Τεχνολογίας (Chief Technology Officer) της εταιρείας της inHEART. Η startup από τη Γαλλία, που μάλιστα βραβεύτηκε με το ευρωπαϊκό βραβείο" Connecting Healthcare Public Forces to Innovation", έχει στόχο να βοηθά τον γιατρό που έχει στη διάθεση μεγάλο όγκο δεδομένων.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να αυτοματοποιήσει διαφορές λειτουργίες, διάφορες δράσεις, πράγματα τα οποία κάνουν οι γιατροί ώστε να τους εξοικονομήσει χρόνο, αλλά και να κάνουν ό,τι κάνουν με καλύτερο τρόπο απ' ό,τι σήμερα. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει η ΤΝ είναι στην ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μόνος του. Βοηθάει τον ιατρό να έχει καινούργιες, βαθύτερες γνώσεις της κατάστασης του ασθενή, των ασθενών, ώστε μπορεί να λάβει καλύτερες αποφάσεις. Η κύρια δική μας καινοτομία προέρχεται από τη συνεργασία δύο διαφορετικών τομέων, της καρδιολογίας και της ραδιολογίας, και αυτή η συνεργασία αφορούσε την καλύτερη κατανόηση των εικόνων της εικονοποίησης ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα κάποιες συνθήκες που αφορούν την κατάσταση της καρδιάς. Στην πραγματικότητα όχι μόνο να αντιληφθούμε καλύτερα (σ.σ. ό,τι συμβαίνει) αλλά και να μπορούμε καλύτερα να σχεδιάσουμε και να οδηγήσουμε κάποιες επεμβάσεις σε ό,τι αφορά την καρδιά. Να κάνουμε αυτή τη διαδικασία πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική», εξήγησε ο Ευρωπαίος επιστήμονας.

Ιδανικό περιβάλλον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία με ΤΝ και επεξεργασίας στο cloud των εξετάσεων είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαίο τεχνολόγο και χώρες όπως η Ελλάδα. «Αν και δεν γνωρίζω απόλυτα το σύστημα υγείας της Ελλάδας, με την εικόνα των απομακρυσμένων κοινοτήτων που δίνεται μπορώ να πω ότι η τεχνολογία μας θα μπορούσε να βοηθήσει να έχει κανείς, για παράδειγμα, απομακρυσμένα ένα σκανάρισμα, μία ακτινογραφία του ασθενή και να γίνεται καλύτερη αντίληψη των συνθηκών υγείας του ασθενή. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό να μπορεί να λυθεί μία απόφαση με βάση αυτήν την τεχνολογία και αυτές τις εικόνες και την ανάλυση τους αντί να χρειάζεται να σταλεί κάποιος σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο όπου ενδεχομένως η ειδίκευση είναι πιο τοπική», εξηγεί.

Ταχύτερη και καλύτερη φροντίδα

Η χρήση της Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως την εφαρμόζει εδώ και λίγο καιρό η ευρωπαϊκή νεοφυής εταιρεία, δίνει αποτελέσματα στο πεδίο. «Με αυτή την τεχνολογία μας μπορούν να γίνουν επεμβάσεις με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και να διαρκούν, για παράδειγμα, δύο ώρες αντί για πέντε. Μιλάμε για 60% μείωση στον χρόνο αλλά και μιλάμε για αύξηση του ποσοστού επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων κατά 25%. Οπότε μιλάμε για μικρότερο κόστος, όπως και για βελτίωση της φροντίδας του ασθενή» εξηγεί ο κ. Περιάτ που μιλά για συνδυασμό τεχνολογιών. «Είναι απόλυτα μία λύση βασισμένη σε software και cloud τεχνολογία. Μια ιδιαίτερα "ελαφριά" για τον εξοπλισμό τεχνολογία σε ό,τι αφορά τη χρήση υποδομών σε σύγκριση με άλλες τέτοιες λύσεις οπότε για παράδειγμα ο γιατρός στο νοσοκομείο στέλνει τις εικόνες στο cloud, δημιουργείται συνέχεια το digital twin και μπορούν αυτό να το χρησιμοποιήσουν ώστε να σχεδιάσουν και να προχωρήσουνε να υλοποιήσουν την επέμβαση...» περιγράφει ο Ευρωπαίος ειδικός που ερωτηθείς προτρέπει και τους Έλληνες επιστήμονες να είναι αισιόδοξοι και να κυνηγούν την καινοτομία.

«Εγώ ξεκίνησα ως μηχανολόγος με διδακτορικό στη διαχείριση και την επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας, και εργάστηκα σε αυτήν την βιομηχανία για αρκετά μεγάλο διάστημα. Στη συνέχεια έκανα ΜΒΑ κατά τη διάρκεια του οποίου επανασυνδέθηκα με κάποιους συναδέλφους, άτομα τα οποία είναι στον τομέα της καρδιολογίας και της ραδιολογίας. Εργαστήκαμε μαζί και φτάσαμε σε σημείο που θέλαμε να φέρουμε στον εμπορικό τομέα την τεχνολογία μας. Το πρώτο που θα έλεγα σε ένα νέο Έλληνα επιστήμονα είναι να διασυνδεθεί, να γνωρίσει άτομα τα οποία είναι σε αυτόν χώρο, να μιλήσει πάρα πολύ με διαφορετικά άτομα ώστε να αντιληφθεί αν υπάρχει μία πραγματική ανάγκη χρήσης τεχνολογίας στην αγορά. Να βρει την ανάγκη αυτή και να δει εάν υπάρχει ήδη μία λύση ή μπορεί να υπάρξει μία λύση σε αυτήν την ανάγκη. Και έτσι να ξεκινήσει... », εξηγεί ο κ. Περιάτ. Όσο για το εάν στο μέλλον η ΤΝ θα σώζει ζωές, ο ειδικός μηχανολόγος απαντά με το σήμερα: «η δική μας τεχνολογία ήδη σώζει ζωές, είναι εμπορικά διαθέσιμη όπως είπα σε ΗΠΑ και Ευρώπη και περισσότεροι από 5.000 ασθενείς έχουν θεραπευτεί, έχουν δεχθεί τη φροντίδα της τεχνολογίας μας μέχρι στιγμής, οπότε ναι, μπορούμε να πούμε η τεχνολογία σώζει ζωές» σημειώνει με έμφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

