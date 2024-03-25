Cern: Επιστήμονες αναζητούν μυστηριώδη σωματίδια… «φαντάσματα»

Ορισμένοι φυσικοί υποψιάζονται εδώ και καιρό ότι τα μυστηριώδη σωματίδια… «φαντάσματα» στον κόσμο γύρω μας θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά στην κατανόηση της πραγματικής φύσης του Σύμπαντος.

Τώρα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι βρήκαν έναν τρόπο να αποδείξουν την ύπαρξή τους. Το Cern ενέκρινε ένα πείραμα που έχει σχεδιαστεί για να βρει αποδείξεις γι' αυτά. Το νέο εργαλείο που θα έχουν οι επιστήμονες στη διάθεσή τους θα μπορεί να ανιχνεύσει αυτά τα σωματίδια.

Τι είναι, λοιπόν, αυτά τα σωματίδια… «φαντάσματα» και γιατί χρειάστηκε μια νέα προσέγγιση για την ανίχνευσή τους;

Η τρέχουσα θεωρία της σωματιδιακής φυσικής ονομάζεται Καθιερωμένο Μοντέλο. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή, τα πάντα στο Σύμπαν αποτελούνται από μια οικογένεια 17 σωματιδίων - γνωστά σωματίδια όπως το ηλεκτρόνιο και το μποζόνιο Higgs - καθώς και τα λιγότερο γνωστά, αλλά με υπέροχα ονόματα, charm quark, tau neutrino και gluon. Ορισμένα από αυτά αναμειγνύονται σε διαφορετικούς συνδυασμούς για να σχηματίσουν τα μεγαλύτερα.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: οι αστρονόμοι έχουν παρατηρήσει πράγματα στους ουρανούς - τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι γαλαξίες, για παράδειγμα - που υποδηλώνουν έντονα ότι όλα όσα μπορούμε να παρατηρήσουμε αποτελούν μόλις το 5% του Σύμπαντος.

Κάποια, ή ακόμα και όλο το υπόλοιπο Σύμπαν, θα μπορούσε να αποτελείται από τα «φαντάσματα» ή «κρυμμένα» σωματίδια. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι «φανταστικοί σωσίες» των 17 σωματιδίων του Καθιερωμένου Μοντέλου.

Αν υπάρχουν, είναι πραγματικά δύσκολο να ανιχνευθούν, επειδή πολύ σπάνια αλληλεπιδρούν με τον κόσμο που γνωρίζουμε. Ωστόσο, η θεωρία είναι ότι τα σωματίδια-φαντάσματα μπορούν, πολύ σπάνια, να διασπαστούν σε σωματίδια του Καθιερωμένου Προτύπου, και αυτά μπορούν να συλλεχθούν από ανιχνευτές.

Ο καθηγητής Mitesh Patel του Imperial College χαρακτήρισε τη νέα προσέγγιση ως «ευφυή». «Αυτό που μου αρέσει πραγματικά στο πείραμα είναι ότι αυτά τα σωματίδια βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη μύτη μας, αλλά δεν ήμασταν ποτέ σε θέση να τα δούμε λόγω του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν, ή μάλλον του τρόπου με τον οποίο δεν αλληλεπιδρούν».

Το SHiP θα κατασκευαστεί εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Cern, σύμφωνα με τη δρα Claudia Ahdida, φυσικό του Cern.

Το Καθιερωμένο Μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής είναι μια θεωρία που περιγράφει τις ισχυρές, ασθενείς και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις, όπως και τα στοιχειώδη σωματίδια από τα οποία αποτελείται η ύλη.

Αναπτύχθηκε κυρίως στη δεκαετία του ‘70 και είναι ουσιαστικά μια κβαντική θεωρία πεδίου, η οποία στηρίζεται στην κβαντομηχανική και στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. Μέχρι σήμερα, σχεδόν όλες οι πειραματικές δοκιμασίες πάνω στις τρεις αλληλεπιδράσεις όπως περιγράφονται από το Καθιερωμένο Μοντέλο, συμφωνούν με τις θεωρητικές προβλέψεις. Όμως δεν είναι μια πλήρης θεωρία των στοιχειωδών αλληλεπιδράσεων, κυρίως επειδή δεν περιγράφει και τη βαρυτική αλληλεπίδραση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.