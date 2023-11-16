Δέκα podcasts που θα σας δώσουν πίσω το χαμένο σας κίνητρο

Υπάρχουν κι αυτές οι μέρες: Οι κακές, εκείνες που σε κάνουν να μη θες να σηκωθείς από το κρεβάτι, να μην έχεις όρεξη να προσπαθήσεις για τίποτα. Η ζωή, όμως, κυλά και δε σε περιμένει. Επομένως, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βρεις τον κατάλληλο τρόπο να πλοηγηθείς ανάμεσα σε αυτά τα δύσκολα συναισθήματα και να ξανακερδίσεις το χαμένο σου κίνητρο για δράση και ζωή. Για άλλους, ο τρόπος αυτός μπορεί να είναι μερικές συνεδρίες με έναν ψυχοθεραπευτή. Υπάρχει, όμως, και πιο απλός, εύκολος, προσβάσιμος και προσιτός τρόπος να ξεφύγεις από το μονοπάτι της απαισιοδοξίας και να επανέλθεις δυναμικά στο κυνήγι των ονείρων σου.

Η έξοδος από μια ύφεση απαιτεί κυρίως ένα πράγμα: Μια μικρή σπίθα έμπνευσης. Κι αυτή η σπίθα ίσως κρύβεται στα ακουστικά σου, σε μια καλή και ενθαρρυντική podcast playlist. Εκεί θα βρεις συμβουλές ειδικών, θα ακούσεις ανθρώπους που μοιράζονται κοινές εμπειρίες, δυσκολίες και συναισθήματα με σένα. Σ’ αυτά τα επεισόδια μπορείς να επιστρέψεις ξανά και ξανά, όποτε νιώθεις ότι το έχεις ανάγκη. Το The Every Girl συγκέντρωσε 10 ιδανικά επεισόδια podcast που θα σου δώσουν πίσω το χαμένο σου κίνητρο:

Η φόρμουλα της Mimi Bouchard για να γίνεις ο καλύτερος εαυτός σου και να σχεδιάσεις τη ζωή των ονείρων σου

Αυτό είναι το ιδανικό podcast για σένα που θέλεις να εξερευνήσεις και να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Σε αυτό το podcast, η παρουσιάστρια συνομιλεί με την ιδρύτρια της εφαρμογής Superhuman, Mimi Bouchard, σχετικά με τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, ώστε να βρει τον καλύτερο εαυτό του, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων και εσωτερικής ευεξίας. Η ακρόαση αυτού του επεισοδίου δεν θα σου δώσει μόνο το κίνητρο που χρειάζεσαι για να βγάλεις τον εαυτό σου από μια φάση μιζέριας, αλλά κι έναν χάρτη για να αλλάξεις συνολικά τη ζωή σου προς το καλύτερο.

Άκουσέ το εάν: Αναζητάς την αυτοβελτίωση

Πώς να ξεκινήσεις: Ζώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ξυπνώντας νωρίς, δημιουργώντας μια ρουτίνα προπόνησης και άλλα

Μερικές φορές, η ιδέα της εξόδου από μια περίοδο προσωπικής ύφεσης μπορεί να μοιάζει με μια γενική επανεκκίνηση, μια συνολική επαναφορά στην καθημερινότητά σου. Αν θέλεις να αναθεωρήσεις τις καθημερινές σου συνήθειες, προσθέτοντας νέες, υγιεινές ρουτίνες, άκου αυτό το podcast. Η παρουσιάστρια Tori DeSimone μοιράζεται όλα τα μυστικά της για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, από το πώς να ξυπνάς νωρίς, μέχρι το πώς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου μια προπόνηση που να σου ταιριάζει και να σε ευχαριστεί. Οι συμβουλές της είναι πάντα ενθαρρυντικές και εξαιρετικά λεπτομερείς και σίγουρα θα σου χρησιμεύσουν.

Άκουσέ το εάν: Θέλεις να υιοθετήσεις έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής

Ένας οδηγός για να επανέλθεις

Το podcast «The Wellness Cafe» της Trin Tondelier έχει πολλά επεισόδια, ιδανικά για όποιον αναζητά τον τρόπο να ξεφύγει από την αίσθηση που αφήνει μια αποτυχία και να επανέλθει στη δράση με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Σε αυτό το επεισόδιο, η Trin μιλά για το πώς νιώθει τις κακές της μέρες και ποια είναι τα σχέδιά της για να αλλάξει την οπτική και τις συνήθειές της και να γίνει μια πιο υγιής και ευτυχισμένη εκδοχή του εαυτού της. Αυτό το επεισόδιο είναι ιδανικό αν έχεις την ανάγκη να νιώσεις ότι κάνεις ένα ταξίδι ευεξίας.

Άκουσέ το εάν: Θέλεις να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνουν και έχεις την ανάγκη καθοδήγησης

Πώς να είστε πιο επιτυχημένοι με λιγότερη προσπάθεια, με την executive coach Liz Tran

Σε αυτό το επεισόδιο του The Everygirl Podcast, η Josie συζητά με την ειδικό σε θέματα καριέρας Liz Tran, για το πώς μπορείς να κάνεις πραγματικότητα τα επαγγελματικά σου όνειρα. Εάν νιώθεις ότι έχεις χάσει το κίνητρό σου για δουλειά, άκου αυτό το επεισόδιο, που θα σε παρακινήσει να επανεξετάσεις την προοπτική σου και θα αναζωπυρώσει το πάθος σου για τη δουλειά και τους στόχους καριέρας. Θα μάθεις επίσης πώς να αξιοποιείς την «εσωτερική ιδιοφυΐα» σου και πώς να είσαι πιο επιτυχημένη στη δουλειά σου, χωρίς να εργάζεσαι περισσότερο.

Άκουσέ το εάν: Αποζητάς την επαγγελματική ολοκλήρωση

Είσαι ο οδηγός της ζωής σου ή απλώς ο επιβάτης;

Κανένα playlist για το χαμένο κίνητρο δεν υφίσταται χωρίς τη μοναδική Mel Robins. Σε αυτό το επεισόδιο, η Mel μιλά για το τι πραγματικά σημαίνει να παίρνεις τον έλεγχο της ζωής σου. Είτε νιώθεις ότι βρίσκεστε σε λάθος δρόμο, είτε ότι έχεις βάλει τη ζωή σου στον αυτόματο πιλότο, αυτό είναι το επεισόδιο που θα σε επαναφέρει άμεσα σε μια δυναμική καθημερινότητα, παρακινώντας σε να κάνεις μεγάλες και σημαντικές αλλαγές, που θα αλλάξουν τη ζωή σου προς το καλύτερο. Αυτό το Podcast είναι ο απόλυτος οδηγός για νέα ξεκινήματα, διατηρώντας πάντοτε την ψυχραιμία που απαιτείται σε σημαντικές μεταβατικές περιόδους.

Άκουσέ το εάν: Χρειάζεσαι μια ώθηση για να κάνεις μια νέα αρχή

Joe Dispenza ON: Γιατί το άγχος και η υπερβολική σκέψη επηρεάζουν αρνητικά τον εγκέφαλο και την καρδιά και πώς να αλλάξεις τις συνήθειες που έχεις βάλει στον αυτόματο πιλότο

Όταν ο δρ. Joe Dispenza και ο Jay Shetty συνεργάζονται, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα καλό. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σ’ έναν αέναο κύκλο αρνητικών σκέψεων; Δεν είσαι μόνη. Ο δρ. Dispenza δίνει χρήσιμες συμβουλές για το πώς να ξεφύγεις από αυτό το ανώφελο τέλμα. Σε αυτό το podcast θα βρεις από ασκήσεις αναπνοής, που θα σε βοηθήσουν να πλοηγηθείς στα δύσκολα συναισθήματα, μέχρι πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις ότι εσύ καθορίζεις τη δική σου πραγματικότητα και ότι μπορείς να το καταφέρεις μέσα από μια πιο θετική νοοτροπία.

Άκουσέ το εάν: Θέλεις να ενημερωθείς για την επιστήμη με έναν ενδιαφέροντα και εύκολο τρόπο

Πώς να χτίσετε μια ευτυχισμένη ζωή και να μην είστε ο εχθρός του εαυτού σας

Η σειρά podcast του The Atlantic «How to Build a Happy Life» είναι γεμάτη χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το να γίνεις πιο ευτυχισμένη, να αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και να ξεφύγεις από το χάος. Αυτό το επεισόδιο, συγκεκριμένα, θα σε βοηθήσει να απαλλαγείς από την τελειομανία σου και να επικεντρωθείς απλώς στο να γίνεις η πιο χαρούμενη και υγιής εκδοχή του εαυτού σου. Εδώ θα βρεις συμβουλές ψυχολόγων, που θα σε βοηθήσουν να βρεις τον εαυτό σου και να κατακτήσεις την ευτυχία.

Άκουσέ το εάν: Αντιμετωπίζεις με σκληρότητα τον εαυτό σου

Εποχική κατάθλιψη και «χειμωνιάτικα μπλουζ»

Αν ανήκεις στους ανθρώπους που τείνουν να πέφτουν σε χειμερία νάρκη, αυτό είναι το τέλειο επεισόδιο για να ξεφύγεις. Σε αυτό το podcast αναλύεται η ψυχολογία της εποχικής συναισθηματικής διαταραχής, εξηγώντας πώς επηρεάζει τη διάθεση, τα επίπεδα ενέργειας, την όρεξη και την ψυχική μας ευεξία. Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια Jemma Sbeg δίνει πρακτικές συμβουλές για την καταπολέμηση ορισμένων από τα πιο κοινά προβλήματα που συνοδεύουν την εποχιακή συναισθηματική διαταραχή.

Άκουσέ το εάν: Νιώθεις ότι χάνεις το κίνητρο και τη διάθεσή σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Life Hacks: Στρατηγικές για να υποφέρετε λιγότερο

Η «βασίλισσα» Glennon Doyle έχει μυστικούς τρόπους για να ξεφεύγει από τη μελαγχολική διάθεση και τις αποκαλύπτει τόσο στο βιβλίο, όσο και στο podcast της. Σε αυτό το επεισόδιο, η Glennon, η Abby και η Amanda μοιράζονται τα life hacks τους: Μικρά πράγματα που κάνουν τις μέρες τους λίγο πιο εύκολες. Ανεξάρτητα με το τι έχεις αντιμετωπίσεις σε κάθε φάση της ζωής σου, αυτό το επεισόδιο θα σε παρακινήσει να ξεφύγεις από το δρόμο της απραξίας και της απαισιοδοξίας και να δημιουργήσεις μια καθημερινότητα που θα διέπεται από εντονότερο κίνητρο.

Άκουσέ το εάν: Θέλεις να δημιουργήσεις μια πιο εύκολη και λειτουργική καθημερινότητα

Πώς να αντλήσεις όλη την ικανοποίηση που έχεις ανάγκη από τη ζωή με τον Jamie Varon

Τελικά, το να ξεφύγουμε από κάθε περίοδο ύφεσης και απαισιοδοξίας σημαίνει βασικά να ανακτήσουμε την ικανοποίησή μας από τη ζωή. Γι’ αυτό, αυτό το επεισόδιο με την Jamie Varon είναι ένα από τα καλύτερα του The Everygirl Podcast γι’ αυτή τη λίστα. Σε αυτό το επεισόδιο, η Jamie μοιράζεται το δικό της δύσκολο ταξίδι προς το δρόμο της ολοκληρωτικής ικανοποίησης, αναφέροντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, που διδάσκονται να σταματήσουν να ακούνε τη διαίσθησή τους και προτείνει τρόπους για να αξιοποιήσουμε ξανά τον πιο διαισθητικό εαυτό μας και πώς μπορούμε όλοι να αρχίσουμε να ζούμε πιο εγωιστικά. Αυτό είναι το είδος του επεισοδίου που θα σας υπενθυμίσει πόσο υπέροχη είναι η ζωή και πόσο όμορφη μπορεί να γίνει.

Άκουσέ το εάν: Θέλεις να μάθεις πώς να αντλείς ικανοποίηση σε έναν κόσμο που είναι διαρκώς δυσαρεστημένος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.