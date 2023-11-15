Πριν λίγους μήνες, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έδωσε στην Neuralink, την τεχνολογική start up με μικροτσίπ που ίδρυσε ο Ιλον Μασκ το 2016, την άδεια να κάνει δοκιμές των συσκευών της σε ανθρώπους. Πιο πριν, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο FDA είχε απορρίψει αίτηση της Neuralink για δοκιμές σε ανθρώπους λόγω ενδοιασμών σε θέματα ασφαλείας, όπως φόβους μήπως τα καλώδια του τσιπ κουνηθούν στο κρανίο του ατόμου ή υπερθερμανθεί η συσκευή.

Πριν λίγο καιρό, η εταιρία ανακοίνωσε με «χαρά» ότι ξεκινά τις εμφυτεύσεις μικροτσίπ στον ανθρώπινο εγκέφαλο για κλινικές μελέτες, αναζητώντας άτομα με παράλυση και στα τέσσερα άκρα λόγω τραυματισμού του νωτιαίου μυελού ή αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial!



If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.… — Neuralink (@neuralink) September 19, 2023

Το τσιπ της Neuralink είναι ένα εμφύτευμα που μπαίνει στο εσωτερικό του κρανίου. Είνια εξοπλισμένο με 1.024 ηλεκτρόδια και μπορεί να λαμβάνει σήματα από πολλούς νευρώνες.

Σύμφωνα με το Bloomberg και το Business Insider, ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να βάλουν ένα εμφύτευμα τσιπ της Neuralink, το οποίο ο Μασκ είχε χαρακτηρίσει ως «ένα έξυπνο ρολόι στο κρανίο σας».

Ο Άσλεϊ Βανς ένας από τους βιογράφους του Μασκ ο οποίος έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Neuralink περίπου 10 φορές μέσα σε 3 χρόνια, αναφέρει πως η εταιρεία δεν έχει βάλει ακόμα τα τσιπάκια της σε ανθρώπους.

Όμως, μέσα στον επόμενο χρόνο, σκοπεύει να «τσιπάρει» 11 άτομα, ενώ μέχρι το 2030 θέλει να έχει βάλει τσιπ σε περισσότερους από 22.000.



