Τα smartwatches βοηθούν στην προστασία της υγείας, σύμφωνα με έρευνα της Huawei

Τα έξυπνα ρολόγια βοηθούν στην προστασία της υγείας, με το 87% όσων τα χρησιμοποιούν να έχουν υιοθέτησαν νέες συμπεριφορές υγείας και ευεξίας. Ειδικότερα σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Huawei η γνώση των καταναλωτών, σχετικά με το τι συνιστά καλή υγεία και συμπεριφορές που την βοηθούν είναι περιορισμένη. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει τις αναξιοποίητες δυνατότητες των έξυπνων ρολογιών για την επίτευξη ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Σύμφωνα με την έρευνα:

- Μόνο το 50% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη φυσική τους κατάσταση. Το 91% των ερωτηθέντων θέλει να βελτιώσει τουλάχιστον μία πτυχή του τρόπου ζωής του, που σχετίζεται με την υγεία.

- Οι περισσότεροι χρήστες smartwatch (88%) ισχυρίζονται ότι η συσκευή τους μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της σωματικής τους υγείας. Το 87% έχει εισαγάγει τουλάχιστον μία νέα συνήθεια ευεξίας, ως αποτέλεσμα των δεδομένων που τους έδωσε το έξυπνο ρολόι τους.

- Η ψυχική υγεία είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντος, με τον ύπνο και το άγχος να αναφέρονται ως δύο κορυφαίες ανησυχίες. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση σχετικά με σημαντικούς δείκτες υγείας είναι πολύ περιορισμένη

- Περισσότεροι από τους μισούς (54%) Ευρωπαίους δεν υποβάλλονται σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις· Όμως, το 63% των χρηστών smartwatch έχουν επισκεφθεί το γιατρό τους, αφού έλαβαν μια μη φυσιολογική ανάγνωση υγείας από τη συσκευή τους

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα Υγείας της HUAWEI 2023 που διεξήχθη από την Ipsos, αποκαλύπτει τα ανεκμετάλλευτα πιθανά οφέλη των smartwatches σε μια εποχή που η προληπτική φροντίδα και η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία είναι πιο κρίσιμα από ποτέ. «Η ψυχική και σωματική υγεία βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για τα άτομα και την ευρύτερη κοινωνία», παρατηρεί ο William Tian, πρόεδρος Ευρώπης, Huawei Consumer Business Group. Η έρευνά μας αποκάλυψε κάποιες ανησυχητικές πραγματικότητες, ενώ αποδεικνύει τη θετική επίδραση ενός smartwatch που εστιάζει στην υγεία». Μεταξύ των βασικών πορισμάτων της έκθεσης επισημαίνεται ότι κατά μέσο όρο, οι χρήστες smartwatch στην Ευρώπη έχουν 51% περισσότερες πιθανότητες να γνωρίζουν ακριβείς μετρήσεις για όλες τις βασικές μετρήσεις υγείας σε σύγκριση με τους μη χρήστες. Επιπλέον, παρουσιάζουν 75% μεγαλύτερη πιθανότητα να γνωρίζουν τη μέτρηση του σωματικού λίπους-στόχου τους και 71% μεγαλύτερη πιθανότητα να γνωρίζουν τον σωστό ημερήσιο στόχο θερμίδων τους. Οι χρήστες smartwatch ελέγχουν τις βασικές μετρήσεις υγείας τους πάνω από δύο φορές πιο συχνά από τους μη χρήστες. Συγκεκριμένα, παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό, τον κορεσμό οξυγόνωσης του αίματος και τις θερμίδες που καίγονται σχεδόν τρεις φορές πιο συχνά από τα άτομα χωρίς συσκευή (2,8x, 2,7x και 2,6x, αντίστοιχα). Μεταξύ των καθημερινών μετρήσεων, κυριαρχεί η σωματική δραστηριότητα, μετρούμενη με βήματα, με σχεδόν τους μισούς χρήστες να παρακολουθούν τα βήματά τους καθημερινά, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της υγείας.

Οι χρήστες smartwatch λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ειδοποιήσεις υγείας, με πάνω από το 74% να ζητά συμβουλές όταν η συσκευή τους, τους ειδοποιεί για μη φυσιολογικούς δείκτες υγείας, οδηγώντας το 63% να επισκεφθεί το γιατρό του για περαιτέρω ανάλυση. Οι χρήστες smartwatch εμφανίζουν στη συσκευή τους συντριπτικά θετικά αποτελέσματα, με το 88% των χρηστών να συμφωνούν ότι το smartwatch τους μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της σωματικής τους υγείας, το 86% τη συνολική ποιότητα ζωής τους· και το 76% την ψυχική τους υγεία.

Προηγμένες μετρήσεις άμεσα διαθέσιμες από έξυπνα ρολόγια μετά από επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία

Την τελευταία δεκαετία, όπως αναφέρεται, η Huawei έχει αναπτύξει ένα παγκοσμίως χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας wearable σε υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες. Η έρευνα και καινοτομία που πραγματοποιεί στην τεχνολογία υγείας και φυσικής κατάστασης επέτρεψε στην Huawei να αναπτύξει εξελιγμένη και ακριβή έξυπνη ανίχνευση για ολόκληρο το σώμα. Ο τεχνολογικός κολοσσός έχει προχωρήσει στην ίδρυση τριών εργαστηρίων υγείας σε όλο τον κόσμο από το 2016 στην Xi'an και στην Songshan Lake στην Κίνα και φέτος στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Το Health Lab της Φινλανδίας είναι στελεχωμένο με μια διεπιστημονική επιστημονική ερευνητική ομάδα που αποτελείται από 6 διδάκτορες και 20 εμπειρογνώμονες από 5 κύριους τομείς - φυσιολογία, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, δοκιμές λογισμικού και μηχανική λογισμικού - από 7 χώρες της ΕΕ. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε τομέας της έρευνας για τον αθλητισμό και την υγεία φτάνει τα προηγμένα πρότυπα του κόσμου. Η HUAWEI διαθέτει και στην ελληνική αγορά μία σειρά από smartwatches όπως το HUAWEI WATCH 4 Pro, τo HUAWEI WATCH Ultimate και άλλα. Μεταξύ άλλων έχουν τη δυνατότητα να εξατομικεύουν το ταξίδι των χρηστών στην υγεία και τον αθλητισμό με βοηθό την τεχνολογία με βελτιωμένα χαρακτηριστικά για άθληση και παρακολούθηση της υγείας. Οι καταναλωτές έχουν 30% πιο ακριβή μέτρηση της υγείας της καρδιάς τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια δυναμικών δραστηριοτήτων ή περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας. Ανάλογα το μοντέλο έχουν εισαχθεί επίσης τεχνολογίες για καλύτερη επίγνωση του κύκλου ύπνου ώστε να προσαρμόσουν τον τρόπο που κοιμούνται. Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία Sleep Breathing Awareness που εντοπίζει αναπνευστικές ιδιαιτερότητες κατά τη διάρκεια του ύπνου, δίνοντας στον χρήστη πρόσθετες πληροφορίες για την αναπνευστική του υγεία την ώρα που κοιμάται.

