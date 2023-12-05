Την ελληνική εταιρεία βιοτεχνολογίας «ResQ Biotech» επέλεξε για να επενδύσει ο γνωστός επενδυτής και συνιδρυτής της Google Maps, Λαρς Ράσμουσεν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Δανός επιχειρηματίας που θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους μηχανικούς λογισμικού στον κόσμο, επικεντρώνεται στον κλάδο των deep-tech startups και επενδύει και σε νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας, όπως η «ResQ Biotech».

Η «ResQ Biotech» είναι εταιρεία-τεχνοβλαστός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), η οποία ιδρύθηκε το 2019 στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Η εταιρεία εφαρμόζει καινοτόμες βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις για την ανακάλυψη και προκλινική ανάπτυξη φαρμάκων κατά ασθενειών προβληματικής αναδίπλωσης πρωτεϊνών. Πρόκειται για ασθένειες που προκαλούνται επειδή ορισμένες πρωτεΐνες μέσα στο σώμα μας αποκτούν προβληματική αναδίπλωση, όπως είναι το Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, η πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση, η κυστική ίνωση και η συστημική αμυλοείδωση.

Η τεχνολογική πλατφόρμα της «ResQ Biotech» βασίζεται σε τροποποιημένα βακτήρια που λειτουργούν ως μια αυτόνομη, ζωντανή πλατφόρμα ανακάλυψης ενώσεων-«οδηγών» με εν δυνάμει θεραπευτικές ιδιότητες εναντίον μια σειράς ασθενειών προβληματικής αναδίπλωσης πρωτεϊνών. Τα πρώτα μόρια-δυνητικά φάρμακα που αναπτύσσει η «ResQ Biotech» αυτή τη στιγμή είναι μικρά κυκλικά πεπτίδια που στοχεύουν στην πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση.

Η επένδυση του Λας Ράσμουσεν είναι η δεύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση στην εταιρεία, έπειτα από αυτή της «Blue Dome Capital» το 2022.

Ο επιστημονικός συνιδρυτής της εταιρείας, Γιώργος Σκρέτας, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοκαινοτομίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» και συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ, δηλώνει ότι «ο Λαρς Ράσμουσεν είναι μια εξέχουσα φυσιογνωμία της παγκόσμιας καινοτομίας, το έργο του οποίου έχει επηρεάσει θετικά την καθημερινή ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Αποτελεί τεράστια πηγή έμπνευσης για εμάς. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τη ResQ Biotech που πίστεψε στην ομάδα και στο όραμά μας. Ο στόχος της εταιρείας μας είναι να συνεισφέρουμε στην βελτίωση της ζωής των ασθενών μέσω της ανακάλυψης νέων θεραπειών. Η συνεργασία μαζί του μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς και μας δίνει αισιοδοξία για το ότι η σκληρή ομαδική δουλειά που αποσκοπεί στην αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της βιοτεχνολογίας μπορεί να αποφέρει -στο σχετικά εγγύς μέλλον- λύσεις σε αυτές τις τεράστιες προσκλήσεις για την υγεία και την κοινωνία».

Το 2020 το επιστημονικό περιοδικό Nature επέλεξε τη «ResQ Biotech» ανάμεσα σε εταιρείες-τεχνοβλαστούς από όλον τον κόσμο στο πλαίσιο του διαγωνισμού καινοτομίας «The Spinoff Prize 2020». Επιπλέον, η εταιρεία ήταν η νικήτρια των διαγωνισμών καινοτόμου επιχειρηματικότητας «MIT Enterprise Forum Greece 2020» και «MIT Global startup Workshop 2023».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.