Αφού ανακοίνωσε χθες ότι επίκειται το τέλος της αποστολής του, η αμερικανική εταιρεία Intuitive Machines διαβεβαίωσε σήμερα Τετάρτη ότι το διαστημικό σκάφος «Οδυσσέας», το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλοιο που έφτασε στη Σελήνη, την περασμένη εβδομάδα, λειτουργεί ακόμη – προς το παρόν.

Ο «Οδυσσέας» «εξακολουθεί να συλλέγει ηλιακή ενέργεια στη Σελήνη, επιτρέποντας στους ελεγκτές πτήσης να λαμβάνουν δεδομένα από την περιοχή του νότιου πόλου» του δορυφόρου της Γης, ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Odysseus continues to generate solar power on the Moon, allowing flight controllers to continue gathering data from the south pole region in furtherance of the

IM-1 Mission objectives.



Flight controllers are analyzing new solar charging data and using the additional time to… — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 28, 2024

Την Τρίτη η εταιρεία ανέφερε ότι, με βάση τις αναλύσεις της, οι μπαταρίες του σκάφους δεν θα διαρκούσαν παρά μόνο 10-20 ώρες ακόμη. Οι ομάδες της «αναλύουν τα νέα δεδομένα ηλιακής φόρτισης και χρησιμοποιούν τον πρόσθετο χρόνο για να μεγιστοποιήσουν τις ενέργειες που θα βοηθήσουν τη μελλοντική εξερεύνηση» της Σελήνης, διευκρίνισε σήμερα.

Η εταιρεία σκοπεύει να παραχωρήσει αργότερα σήμερα συνέντευξη Τύπου για να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την αποστολή.

Το σκάφος τροφοδοτείται με ενέργεια χάρη στα ηλιακά πάνελ του. Όμως, επειδή δεν προσγειώθηκε κάθετα, όπως προβλεπόταν, αλλά έγειρε στο πλάι, τα πάνελ δεν εκτίθενται απευθείας στο φως του ήλιου. Παρ’ όλα αυτά, η αποστολή θεωρείται επιτυχημένη, όπως είπε στους δημοσιογράφους ο Μπιλ Νέλσον, ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA.

Flight Controllers continue to communicate with Odysseus. This morning, Odysseus efficiently sent payload science data and imagery in furtherance of the Company’s mission objectives. Flight controllers are working on final determination of battery life on the lander, which may… pic.twitter.com/EbZ1NNOrvO — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 27, 2024

Μολονότι ιδιωτική, η αποστολή χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη NASA, η οποία ανέθεσε στην Intuitive Machines να μεταφέρει στη Σελήνη έξι επιστημονικά όργανα. Η σύμβαση αυτή ήταν ύψους 118 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Βρισκόμαστε στην έκτη ημέρα μιας αποστολής που επρόκειτο να κρατήσει οκτώ. Και λαμβάνουμε δεδομένα από τα έξι όργανά μας», εξήγησε ο Νέλσον.

Η NASA θέλει να εξερευνήσει αυτήν την περιοχή της Σελήνης προτού να στείλει εκεί αστροναύτες, στο πλαίσιο των επανδρωμένων αποστολών «Άρτεμις». Η περιοχή αυτή προσελκύει το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων επειδή θα μπορούσε να κρύβει μεγάλες ποσότητες νερού, σε μορφή πάγου. Με το νερό αυτό θα μπορούσαν να παραχθούν καύσιμα για διαστημόπλοια ή να καλυφθούν οι ανάγκες των αστροναυτών επί τόπου.

Our Lunar Reconnaissance Orbiter captured this image of @Int_Machines’ Odysseus on the Moon on Feb. 24 from an altitude of about 56 miles (90 km). Odysseus is the first U.S. spacecraft to land on the Moon since Apollo 17 in 1972. https://t.co/9cAXxuDX7F pic.twitter.com/UCEL8Iar9B — NASA Moon (@NASAMoon) February 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.