Από τη Γη στη Σελήνη μισό αιώνα μετά: Προσεληνώθηκε το διαστημικό σκάφος Οδυσσέας - Δείτε βίντεο

«Σήμερα, για 1η φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια ιδιωτική εταιρεία, μια αμερικανική εταιρεία, πραγματοποίησε το ταξίδι έως τη Σελήνη»

NASA

Στη Σελήνη ξαναγράφεται η Ιστορία της Γης. Για πρώτη φορά από την εποχή του Apollo, περισσότερο από μισό αιώνα πριν, ένα αμερικανικό διαστημικό σκάφος προσεληνώθηκε. 

Πρόκειται για ρομπότ ιδιωτικής εταιρείας, χωρίς πλήρωμα, που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA για να ανοίξει το δρόμο στους Αμερικανούς αστροναύτες, που σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη σελήνη εντός της δεκαετίας. 

Το Odysseus (Οδυσσέας), κατασκευής της Intuitive Machines, εταιρεία με έδρα το Χιούστον, προσεληνώθηκε την Πέμπτη (ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας).

«Σήμερα, για πρώτη φορά σε περισσότερο από μισό αιώνα, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη», δήλωσε σε βίντεο ο διαχειριστής της NASA, Μπιλ Νέλσον. «Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια ιδιωτική εταιρεία, μια αμερικανική εταιρεία, πραγματοποίησε το ταξίδι έως τη Σελήνη».
 

Φωτογραφίες από μια εξωτερική κάμερα («EagleCam») που σχεδιάστηκε να εκτοξεύεται από το διαστημόπλοιο κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της καθόδου του θα μπορούσαν να δημοσιευτούν αργότερα μέσα στην ημέρα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος της ομάδας που την κατασκεύασε.
 

«Μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων των επικοινωνιών, οι ελεγκτές πτήσης επιβεβαίωσαν ότι ο Οδυσσέας αρχίζει να στέλνει δεδομένα», ανέφερε η Intuitive Machines στην πλατφόρμα X.

Μία προηγούμενη απόπειρα από αμερικανική εταιρεία τον περασμένο μήνα κατέληξε σε αποτυχία. Η ιδιωτική βιομηχανία πάλευε εδώ και καιρό να αποδείξει ότι μπορεί να επαναλάβει ένα κατόρθωμα που πέτυχε τελευταία η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA κατά τη διάρκεια της επανδρωμένης αποστολής Apollo 17 το 1972.


Η πρώτη αποστολή της NASA με πλήρωμα έχει προγραμματιστεί για το 2026. Η Κίνα, σχεδιάζει επίσης να στείλει το πρώτο της πλήρωμα στη Σελήνη το 2030, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή διαστημικού ανταγωνισμού με το Πεκίνο στη θέση της Μόσχας.

