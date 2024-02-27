Η Apple έθεσε τέλος στο εγχείρημα κατασκευής ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το λεγόμενο Project Titan, εγκαταλείποντας ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια επέκτασης στην ιστορία της.

Όπως ανέφεραν πηγές του Bloomberg, ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε την Τρίτη την απόφαση στους 2.000 υπαλλήλους που εργάζονταν στο συγκεκριμένο τμήμα.

Τα νέα ανακοινώθηκαν από τον COO, Τζεφ Γούιλιαμς και τον αντιπροέδρο Κέβιν Λιντς, o οποίος ήταν επικεφαλής του πρότζεκτ.

Τα δύο στελέχη ενημέρωσαν το προσωπικό ότι σταματούν πλήρως οι δεκαετείς προσπάθειες κατασκευής ηλεκτρικού αυτοκινήτου, και ότι πολλοί από τους εργαζομένους του συγκεκριμένου τμήματος θα μεταφερθούν στη μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης υπό τον Τζον Τζιαναντρέα. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα επικεντρωθούν στον τομέα της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (generative A.I.), ο οποίος αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την εταιρεία.

Στο τμήμα αυτοκινήτου της Apple απασχολούνται και αρκετές εκατοντάδες μηχανικoί και σχεδιαστές αυτοκινήτου. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, είναι πιθανό κάποιοι από αυτούς να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για άλλες θέσεις εντός της εταιρείας. Θα υπάρξουν απολύσεις, αλλά είναι άγνωστο πόσες.

Η είδηση προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση του Ίλον Μασκ. Παρέθεσε την είδηση με ένα emoji αποχαιρετισμού και ένα τσιγάρο.



Ο Μασκ είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, με την οποία η Apple θα ανταγωνιζόταν αν προχωρούσαν τα φιλόδοξα σχέδια της για ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

