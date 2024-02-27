ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων για Τεχνητή Νοημοσύνη

Έμφαση στην επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση του εγχώριου εργατικού δυναμικού με στόχευση στον τομέα της τεχνολογίας έδωσε ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Talent Summit της Huawei που πραγματοποιήθηκε στο Mobile World Congress που είναι σε εξέλιξη στην Βαρκελώνη.

Ο κ. Πρωτοψάλτης σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους επισήμανε ότι στη χώρα μας τρέχει η μεγαλύτερη δράση επαγγελματικής κατάρτισης και ανέφερε ότι σύντομα θα εμπλουτιστεί με ένα νέο πρόγραμμα που θα αφορά στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο να εκπαιδεύσουμε 500.000 εργαζόμενους έως το 2025, δίνοντας έμφαση σε ειδικότητες που θα είναι απαραίτητες τα επόμενα χρόνια αλλά και σε κατηγορίες εργαζομένων που υποεκπροσωπούνται, όπως για παράδειγμα οι γυναίκες της τεχνολογίας οι οποίες εμφανίζουν διπλάσια ποσοστά ανεργίας. Περισσότεροι από 215.000 έχουν καταρτιστεί και πιστοποιηθεί και ακόμα 39.000 άνεργοι βρίσκονται στο πρόγραμμα για τον δεύτερο κύκλο. Έχουμε φτάσει δηλαδή περίπου στα μισά του στόχου, είπε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Ερωτηθείς σχετικά με το γεγονός ότι στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο μεγάλης έλλειψης στην κάλυψη θέσεων εργασίας από διάφορους κλάδους της οικονομίας και όχι μόνον, ο κ. Πρωτοψάλτης το απέδωσε σε τρεις λόγους.

Στο γεγονός ότι για δεκαετίες το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν ήταν διασυνδεδεμένο με τις ανάγκες της οικονομίας και των κλάδων της, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερπαραγωγή ειδικοτήτων με χαμηλή ζήτηση και υποπαραγωγή ειδικοτήτων με υψηλή ζήτηση.

Επίσης οφείλεται σε θέματα που συνδέονται με την γεωγραφική ζήτηση και προσφορά εργασίας, καθώς και στην έλλειψη δράσεων διάχυσης της ενημέρωσης για την αγορά εργασίας. Στο σημείο αυτό έκανε αναφορά στις ημέρες Καριέρας που διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία η ΔΥΠΑ τα τελευταία 3,5 χρόνια και έχουν ήδη φέρει αποτελέσματα.

Συνεργασία ΔΥΠΑ- HUAWEI

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με την διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Women In Tech της Huawei.

Το πρόγραμμα Women In Tech, υλοποιήθηκε από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με την Huawei και την Interlei, επίσημο εκπαιδευτικό συνεργάτη της Huawei. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε 500 άνεργες γυναίκες 25-45 ετών, εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΔΥΠΑ απόφοιτες δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας ήταν να προωθήσει την συνεργασία της ΔΥΠΑ και της Huawei για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

Nα γεφυρώσει το κενό μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Nα προσφέρει κατάρτιση και εκπαιδευτικές λύσεις για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της βιομηχανίας στον τομέα ΤΠΕ μέσω της προσφοράς εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της δρομολόγησης (routing) και εναλλαγής δικτύων (switching) και της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού

Nα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ταλέντων στην βιομηχανία ΤΠΕ και να υποστηρίξει το υπάρχον εργατικό δυναμικό ΤΠΕ και

Nα προωθήσει την εκπαίδευση των άνεργων γυναικών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενες απέκτησαν βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των δικτύων, καθώς και βασικές αρχές δρομολόγησης, μεταγωγής, ασύρματης δικτύωσης, ασφάλειας δικτύου, αυτοματισμών κ.α. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας όλες οι ωφελούμενες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις που βεβαιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο, με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

