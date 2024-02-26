Την πρώτη εικόνα από τον Nova-C της Intuitive Machines, ή αλλιώς το Odysseus, από την επιφάνεια της Σελήνης έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Ο «Οδυσσέας» ολοκλήρωσε ένα επταήμερο ταξίδι στη σεληνιακή τροχιά και προσγειώθηκε κοντά στον κρατήρα Malapert A στην περιοχή του Νότιου Πόλου της Σελήνης στις 6:24 μ.μ. EST. Στις 24 Φεβρουαρίου, το διαστημόπλοιο Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) της NASA πέρασε πάνω από το σημείο προσγείωσης σε υψόμετρο περίπου 90 km και φωτογράφισε τον «Οδυσσέα».

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Odysseus σηματοδοτεί την πρώτη επιτυχημένη προσγείωση της πρωτοβουλίας CLPS (Commercial Lunar Payload Services) της NASA και την πρώτη φορά που νέα επιστημονικά όργανα και τεχνολογίες της NASA λειτουργούν στη Σελήνη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light. Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning. Image credit: NASA/Goddard/Arizona State… pic.twitter.com/FFt8CXZPIC — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

