NASA: Η πρώτη φωτογραφία του «Οδυσσέα» από την επιφάνεια της Σελήνης

Ο Odysseus φωτογραφήθηκε από ύψος 90 περίπου χιλιομέτρων από το διαστημόπλοιο Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)

Odysseus

Την πρώτη εικόνα από τον Nova-C της Intuitive Machines, ή αλλιώς το Odysseus, από την επιφάνεια της Σελήνης έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Ο «Οδυσσέας» ολοκλήρωσε ένα επταήμερο ταξίδι στη σεληνιακή τροχιά και προσγειώθηκε κοντά στον κρατήρα Malapert A στην περιοχή του Νότιου Πόλου της Σελήνης στις 6:24 μ.μ. EST. Στις 24 Φεβρουαρίου, το διαστημόπλοιο Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) της NASA πέρασε πάνω από το σημείο προσγείωσης σε υψόμετρο περίπου 90 km και φωτογράφισε τον «Οδυσσέα».

Δείτε φωτογραφίες: 

Odysseus

Odysseus

Ο Odysseus σηματοδοτεί την πρώτη επιτυχημένη προσγείωση της πρωτοβουλίας CLPS (Commercial Lunar Payload Services) της NASA και την πρώτη φορά που νέα επιστημονικά όργανα και τεχνολογίες της NASA λειτουργούν στη Σελήνη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

NASA Σελήνη
