Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ο απολυθείς Sam Altman επιστρέφει στην εταιρεία ως CEO και με νέο διοικητικό συμβούλιο.

Την περασμένη Παρασκευή ο Altman απολύθηκε αιφινιδιαστικά από την εταιρεία που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια περισσότεροι από 700 υπάλληλοι απείλησαν να παραιτηθούν.

Τη Δευτέρα είχε ανακοινωθεί η πρόσληψη του Altman στην Microsoft που έσπευσε να «κλέψει» το στέλεχος.

Όπως αναφέρει ο Guardian η συμφωνία περιλαμβάνει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο με επικεφαλής τον πρώην συν-διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας λογισμικού Salesforce, Bret Taylor.

Τον πρώην υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς και τον επιχειρηματία τεχνολογίας και νυν μέλος του διοικητικού συμβουλίου που έπαιξε ρόλο στην απόλυση του Άλτμαν, Άνταμ Ντ' Άντζελο.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

«Έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία για τον Sam Altman να επιστρέψει στο OpenAI ως Διευθύνων Σύμβουλος με ένα νέο συμβούλιο των Bret Taylor (Πρόεδρος), τον Larry Summers και τον Adam D'Angelo. Συνεργαζόμαστε για να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας μέσω αυτού», έγραψε η OpenAI στον επίσημο λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter).

Η ανάρτηση του Sam Altman

"Aγαπώ την OpenAI και όλα όσα έκανα τις τελευταίες ημέρες είχαν σκοπό τη διατήρηση αυτής της ομάδας και της αποστολής της.

Όταν αποφάσισα να ενταχθώ στην Microsoft, ήταν ξεκάθαρο ότι αυτός ήταν ο καλύτερος δρόμος για μένα και την ομάδα.

Με το νέο διοικητικό συμβούλιο και την υποστήριξη του Satya ανυπομονώ να επιστρέψω στην OpenAI, και να χτίσω την ισχυρή συνεργασία μας με την Microsoft", δήλωσε ο Sam Altman μέσω ανάρτησης στο X (πρώην Twitter).

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Σε δήλωσή του στο X, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Satya Nadella εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI. "Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα σε μια πορεία προς μια πιο σταθερή και αποτελεσματική διοίκηση", δήλωσε.

