Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Αριζόνα διαπίστωσαν ότι ο πύραυλος Long March 3C που είχε εκτοξευθεί πέρυσι τον Μάρτιο από την Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Κίνας δημιούργησε μυστηριώδη κρατήρα στο φεγγάρι.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η daily mail, η Κίνα πέρυσι είχε αρνηθεί την ευθύνη.

Οι επιστήμονες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα καθώς ανέλυσαν τις αντανακλάσεις του φωτός από το μυστήριο αντικείμενο που καταγράφηκε από ένα τηλεσκόπιο πριν από την πρόσκρουση.

Τα τηλεσκόπια που χρησιμοποίησαν οι επιστήμονες δεν είχαν αρκετά υψηλή ανάλυση ώστε να καταγράψουν με σαφήνεια τις λεπτομέρειες αλλά 'έπιασαν' τα σημάδια του φωτός που αντανακλούσε καθώς βρισκόταν σε κίνηση.

Η NASA εντόπισε τη νέα προσθήκη στη σεληνιακή επιφάνεια σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), ένα ρομποτικό διαστημόπλοιο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη στο The Planetary Science Journal

Πηγή: dailymail

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.