Πιο κοντά στη γη από όσο πιστεύαμε θα μπορούσαν να βρίσκονται οι εξωγήινοι σύμφωνα με νέα μελέτη που αποκαλύπτει ότι ο βόρειος πόλος του Ερμή μπορεί να έχει τις κατάλληλες συνθήκες για να υποστηρίξει ορισμένες «ακραίες μορφές ζωής».

Ειδικότερα, νέα μελέτη από το Ινστιτούτο Πλανητών Ερευνών υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ζωή μέσα σε παγετώνες από αλάτι, κρυμμένοι κάτω από την επιφάνεια του Άρη.

Οι ερευνητές μάλιστα παρομοιάζουν την υπόθεση με περιοχές στη Γη που επικρατούν σκληρές συνθήκες και υπάρχει ζωή.

«Αυτή η σκέψη μας οδηγεί να αναλογιστούμε την πιθανότητα ύπαρξης υπόγειων περιοχών στον Ερμή που μπορεί να είναι πιο φιλόξενες από την σκληρή επιφάνειά του», δήλωσε ο Δρ Alexis Rodriguez, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Χρησιμοποιώντας εικόνες από τον ανιχνευτή MESSENGER της NASA, οι ερευνητές εξέτασαν τη γεωλογία του βόρειου πόλου του Ερμή και ανακάλυψαν στοιχεία ότι παγετώνες από αλάτι μπορεί κάποτε να έρρεαν μέσα από τους κρατήρες Raditladi και Eminescu του πλανήτη.

Αλλά αυτοί οι παγετώνες δεν είναι σαν αυτούς που γνωρίζουμε στη Γη διότι αντί να αποτελούνται από πάγο, οι παγετώνες του Ερμή αποτελούνται από άλατα που παγιδεύουν πτητικές ενώσεις όπως νερό, άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα.

Όταν ο Ερμής χτυπήθηκε από διαστημικούς βράχους, κρατήρες εκτινάχθηκαν μέσω του εξωτερικού στρώματος πετρώματος βασάλτη, επιτρέποντας σε αυτές τις πτητικές ενώσεις να ρέουν έξω από το έδαφος και να σχηματίσουν παγετώνες.

Ο Ερμής, ο πλησιέστερος πλανήτης στον Ήλιο, φτάνει σε θερμοκρασίες 430°C κατά τη διάρκεια της ημέρας, που σημαίνει ότι αυτές οι πτητικές χημικές ουσίες έχουν από τότε εξατμιστεί αν και οι επιστήμονες μπόρεσαν να βρουν πού βρίσκονταν οι παγετώνες αναζητώντας χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμα από τη Γη.

Ο Δρ Rodriguez ανέφερε ότι «τα μοντέλα μας επιβεβαιώνουν έντονα ότι η ροή αλατιού πιθανότατα παρήγαγε αυτούς τους παγετώνες και ότι διατήρησαν πτητικές ουσίες για πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρόνια».

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανώς ένα τεράστιο στρώμα αλατιού κάτω από την επιφάνεια του Ερμή, κρυμμένο από την ισχυρή θερμότητα του ήλιου και γεμάτο με πτητικές ενώσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη ζωή.



