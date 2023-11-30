Έντονες «ηλιακές καταιγίδες» που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε δορυφόρους τηλεπικοινωνιών και να διαταράξουν το διαδίκτυο, αναμένεται να πλήξουν τη Γη πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο – πιθανότατα στις αρχές του 2024!

Σε αντίθεση με την πρόβλεψη της NASA, που αναμένει το φαινόμενο στα τέλη του 2025, Ινδοί ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ηλιακές καταιγίδες θα χτυπήσουν τον πλανήτη μέσα στους πρώτους μήνες του νέου έτους, επηρεάζοντας μάλιστα τις τηλεπικοινωνίες για εβδομάδες.

Το φαινόμενο

Περίπου κάθε 11 χρόνια, ο ήλιος περνάει αυτό που είναι γνωστό ως «ηλιακό μέγιστο», όταν πολλές παράξενες σκοτεινές κηλίδες εμφανίζονται στην επιφάνειά του. Αυτές οι «ηλιακές κηλίδες» προκαλούνται από μαζικές αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο του άστρου μας. Εκτοξεύουν επίσης βίαιες εκρήξεις ενέργειας προς τη Γη, προκαλώντας έτσι τις λεγόμενες «ηλιακές καταιγίδες».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της νέας μελέτης, Δρ Dibyendu Nandi, φυσικός από το Κέντρο Αριστείας Διαστημικών Επιστημών IISER Kolkata στην Ινδία, «οι πιο έντονες καταιγίδες μπορούν μερικές φορές να οδηγήσουν σε καταστροφική τροχιακή αποσύνθεση δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά και να διαταράξουν δορυφορικές υπηρεσίες όπως οι επικοινωνίες και τα δίκτυα πλοήγησης».

«Μπορούν επίσης να προκαλέσουν ισχυρές διαταραχές στο γεωμαγνητικό πεδίο που θέτουν εκτός λειτουργίας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού γεωγραφικού πλάτους».

Και η καλή πλευρά…

«Οι ηλιακές καταιγίδες δημιουργούν επίσης πανέμορφα σέλαα, οπότε μπορούμε να περιμένουμε ότι το 2024 θα είναι μια καλή χρονιά για τους κυνηγούς του σέλαος» πρόσθεσε ο Δρ Dibyendu Nandi

Πηγή: skai.gr

