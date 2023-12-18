«Παγωμένος πλανήτης»… Ο Ουρανός όπως δεν τον έχετε ξαναδεί από το τηλεσκόπιο James Webb της NASA. Η νέα φωτογραφία αποκαλύπτει έναν παράξενο και παγωμένο κόσμο.



Όταν το Voyager 2 πέταξε δίπλα από τον Ουρανό το 1986, ο πλανήτης φαινόταν να είναι μια σχεδόν χωρίς χαρακτηριστικά, συμπαγής μπλε μπάλα. Τώρα, το τηλεσκόπιο James Webb μας δείχνει μια υπέρυθρη προβολή που είναι πολύ πιο δυναμική και ενδιαφέρουσα, σχολιάζει η NASA.

Δακτύλιοι, φεγγάρια, καταιγίδες και ένα φωτεινός πόλος κοσμούν αυτές τις νέες εικόνες. Ο Ουρανός φτάνει στο επόμενο ηλιοστάσιό του το 2028 και οι αστρονόμοι θα παρακολουθούν για αλλαγές στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Η μελέτη αυτού του «παγωμένου γίγαντα» μπορεί να βοηθήσει τους αστρονόμους να κατανοήσουν τον σχηματισμό και τη μετεωρολογία πλανητών παρόμοιου μεγέθους γύρω από άλλους ήλιους.

