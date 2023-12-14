Λογαριασμός
Διαθέσιμο από σήμερα και στην Ευρώπη το Threads του Ζούκερμπεργκ - Τρέμε Χ

Ο όμιλος Meta καθυστέρησε την άφιξη της πλατφόρμας στην ΕΕ ώστε να υπάρξει ο χρόνος για την μελέτη των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών κανόνων

Threads

Ο όμιλος Meta λάνσαρε σήμερα στην Ευρώπη την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Threads, άμεση ανταγωνίστρια του Χ (Twitter), η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η πλατφόρμα λειτουργεί από τον Ιούλιο στο υπόλοιπο κόσμο, αλλά ο όμιλος Meta προτίμησε να καθυστερήσει την άφιξή του στην ΕΕ ώστε να υπάρξει ο χρόνος για την μελέτη των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών κανόνων.

Τι είναι το Threads

Το Threads είναι μια αυτόνομη εφαρμογή αλλά οι χρήστες συνδέονται χρησιμοποιώντας λογαριασμό στο Instagram. Το όνομα χρήστη τους στο Instagram μεταφέρεται, αλλά υπάρχει μια επιλογή προσαρμογής του προφίλ τους ειδικά για Threads.

Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να επιλέξουν να ακολουθούν τους ίδιους λογαριασμούς του Instagram

Επίσης, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να είναι ιδιωτικοί στο Instagram, αλλά δημόσιοι στα Threads.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν έως και 500 χαρακτήρες 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

