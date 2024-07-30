Νέες ηλιακές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν γεωμαγνητικές θύελλες στη Γη και είναι ενδεχόμενο να εμφανιστεί το βόρειο σέλας ακόμη και σε πολύ χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, από απόψε το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία NOAA.

Τον Μάιο, ο πλανήτης βίωσε τις ισχυρότερες γεωμαγνητικές καταιγίδες των τελευταίων 20 ετών.

Το βόρειο σέλας φώτισε τότε τον νυχτερινό ουρανό στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Αυστραλία, σε γεωγραφικά πλάτη που δεν εμφανίζεται συνήθως αυτό το φαινόμενο.

Οι ηλιακές καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από στεμματική εκπομπή μάζας (CME), ένα νέφος πλάσματος, αποτελούμενο από φορτισμένα σωματίδια που φτάνουν στη Γη μέσα σε μερικές ημέρες. Από την αλληλεπίδρασή τους με το μαγνητικό πεδίο της Γης εμφανίζεται το βόρειο σέλας, μια γιγαντιαία, πολύχρωμη «κουρτίνα» φωτός που κυματίζει στον ουρανό.

Τέσσερις CME κατευθύνονται ήδη προς τη Γη και θα φτάσουν από απόψε το βράδυ μέχρι την Πέμπτη ανακοίνωσε Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η εντονότερη δραστηριότητα αναμένεται απόψε, με μια γεωμαγνητική θύελλα κατηγορίας 3, ενώ εκείνες του Μαΐου ήταν κατηγορίας 5.

Σύμφωνα με τη ΝΟΑΑ, βόρειο σέλας θα δουν οι κάτοικοι του Καναδά και ενός μέρους των βόρειων ΗΠΑ.

«Με λίγη τύχη» ίσως να εμφανιστεί το φαινόμενο και στη βόρεια Ευρώπη, στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, σύμφωνα με τον ιστότοπο SpaceWeatherLive.

Οι CME μπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες. Η ηλιακή δραστηριότητα, με βάση τον ενδεκαετή κύκλο της, αναμένεται να κορυφωθεί από τα τέλη του 2024 μέχρι το 2026.

Η ισχυρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ, το λεγόμενο «επεισόδιο του Κάρινγκτον», από το όνομα του αστρονόμου που την παρατήρησε, σημειώθηκε το 1859. Τότε, υπερφορτίστηκαν οι γραμμές του τηλέγραφου, τόσο που οι συσκευές αναφλέγονταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

