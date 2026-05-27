Καρδίτσα: Μετρά πληγές μετά τις φονικές πλημμύρες

Η Καρδίτσα συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της φονικής κακοκαιρίας. Οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές, με σπίτια να καταρρέουν από την πίεση των νερών και της λάσπης, ενώ δεκάδες άλλα χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» και κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση, οδηγώντας τα προς κατεδάφιση.

Κάτοικοι που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τις περιουσίες και τις αναμνήσεις μιας ζωής, προσπαθούν να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και την αγωνία για το πώς θα ξαναχτιστεί η ζωή από την αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.