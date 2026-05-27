Πολάκης: Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ

Τη συνεχιζόμενη στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε εκ νέου ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη παραλίγο να τον αναγγείλει ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. H ίδια, τον ανήγγειλε ως ανεξάρτητο βουλευτή, με τον κ. Πολάκη να της απευθύνεται και εκείνη να του απαντάει «είδατε ότι δυσκολεύτηκα», όπως μεταδίδει το Ertnews.
Τελικά, από το βήμα της Ολομέλειας, ο κ. Πολάκης δήλωσε: «Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ».
Πηγή: skai.gr
