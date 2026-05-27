Λευκωσία: Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε τρεις Ισραηλινούς - Δύο συλλήψεις

Τρεις Ισραηλινοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο χθες στη Λευκωσία, με έναν από τους τραυματίες να φέρει τραύμα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται οι Times of israel.

Η επίθεση σημειώθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο κέντρο της πόλης. Ένας από τους Ισραηλινούς τραυματίστηκε στο αυτί και έλαβε ιατρική φροντίδα μετά το περιστατικό, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό μετά την επίθεση και προχώρησε αργότερα στη σύλληψη δύο υπόπτων, οι οποίοι φέρονται να είναι συριακής καταγωγής. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στα γραφεία του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας για ανάκριση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ερευνητές εξετάζουν πώς ξεκίνησε η συμπλοκή και αν η επίθεση είχε ρατσιστικά κίνητρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη βίαιη επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στη Λευκωσία, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν αποκλειστικά λόγω της εμφανώς εβραϊκής τους εμφάνισης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ. «Τέτοιου είδους αντισημιτική βία δεν έχει θέση στην Κύπρο».



Ευχαριστώ την Αστυνομία Κύπρου για τη γρήγορη σύλληψη των… — Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) May 27, 2026

