Κάθε νύχτα στους δρόμους των Ιωαννίνων υπάρχει μια γυναίκα, η οποία γεμάτη δύναμη και θέληση, κρατά το τιμόνι του απορριμματοφόρου.

Η Βασιλική Ζαραβέλα μιλά στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα χρόνια που τραβούσε τους κάδους ως συνοδός στα απορριμματοφόρα, την αμφισβήτηση που δέχτηκε από συναδέλφους στην αρχή, τις προσβολές πολλές φορές από οδηγούς ΙΧ, αλλά επισημαίνει και κάτι: «Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να καταφέρει μια γυναίκα».

