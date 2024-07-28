Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής: Ανέσυραν από αφρολέξ μέχρι κασετόφωνα

Καινούργια ζωή άρχισε να φυτρώνει και πάλι στο βυθό του Πόρτο Κουφό, στη Χαλκιδική, μετά τους υποβρύχιους καθαρισμούς απ' όπου απομακρύνθηκαν τόνοι σκουπιδιών! Μπροστά στην ενθαρρυντική για το θαλάσσιο οικοσύστημα, εικόνα ήρθαν δύτες του περιβαλλοντικού οργανισμού Greek Eco Project, οι οποίοι στον περσινό καθαρισμό, έβγαλαν στην επιφάνεια 7 τόνους σκουπίδια.

«Φέτος, «ξεσκονίσαμε» τον βυθό αφού ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα συσσωρευμένα σκουπίδια χρόνων που είχαμε βγάλει πέρσι και διαπιστώσαμε ότι άρχισαν να φυτρώνουν ήδη νέα είδη» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ιδρύτρια και πρόεδρος του Greek Eco Project Αυγή Μεταξά.

Σημειώνεται ότι ο καθαρισμός έγινε στο πλαίσιο του Blue Halkidiki 2024, μίας από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες του Greek Eco Project για καθαρές θάλασσες και ακτές στην περιοχή της Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, πάνω από 320 κιλά σκουπιδιών απομακρύνθηκαν από τις ακτές στη Νέα Τρίγλια, στα Νέα Πλάγια, στην Καλλικράτεια, το Βατοπέδι, το νησί Κέλυφος και το λιμάνι του Πόρτο Κουφό, ενώ κατά την τελευταία ημέρα, σε συνέχεια των τετραήμερων υποβρύχιων καθαρισμών, ανελκύθηκαν 8 μεγασάκοι μπαζών με πάνω από 2 τόνους σκουπίδια.

«Μάλιστα, προκειμένου να σώσουμε τα θαλάσσια πλάσματα, σε μια ξεχωριστή επιχείρηση, απομακρύναμε από τον βυθό στο Πόρτο Κουφό ένα τεράστιο δίχτυ που παγίδευε θαλάσσια ζώα για πολύ καιρό. Πρόκειται στην ουσία για παρατημένα δίχτυα ψαράδων γρι-γρι και το συγκεκριμένο μήκους, μισού χιλιομέτρου, εγκλώβιζε πολλά ζώα» εξήγησε η κ. Μεταξά.

Γενικότερα, το τετραήμερο των παράκτιων και υποβρύχιων καθαρισμών, οι εθελοντές απομάκρυναν αλιευτικό εξοπλισμό, φελιζόλ, αφρολέξ, τορπίλη, στόρια παραθύρων, λάστιχα αυτοκινήτων, μπαλόνια, απόχες, τσιγάρα, φυσίγγια και πολλά άλλα…

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.