Η αεροπορική εταιρεία Air New Zealand εγκατέλειψε τον στόχο για το 2030 να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με την αιτιολογία ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξασφάλιση από τη μια πιο αποδοτικών αεροπλάνων και από την άλλη βιώσιμων καυσίμων.

Η κίνηση αυτή την καθιστά τον πρώτο μεγάλο αερομεταφορέα που υποχωρεί από την προσπάθεια επίτευξης ενός τέτοιου κλιματικού στόχου.

Η αεροπορική προσέθεσε ότι εργάζεται για την επίτευξη ενός νέου βραχυπρόθεσμου στόχου και ότι δεσμεύεται να συμμετάσχει στο εγχείρημα επίτευξης μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η αεροπορική βιομηχανία εκτιμάται ότι παράγει γύρω στο 2% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Οι αεροπορικές επιχειρούν να μειώσουν τις εκπομπές αυτές αντικαθιστώντας τα παλαιότερα αεροσκάφη και χρησιμοποιώντας καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές.

«Τους τελευταίους μήνες και ακόμα περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, έχει γίνει εμφανές ότι πιθανές καθυστερήσεις ως προς το σχέδιο ανανέωσης του στόλου μας έχουν θέσει σε ρίσκο τη δυνατότητα επίτευξης του γενικότερου στόχου», δήλωσε ο Greg Foran, Διευθύνων Σύμβουλος της Air New Zealand.

Το 2022, η Air New Zealand έθεσε ως στόχο το 2030 να μειώσει τις εκπομπές της κατά σχεδόν 29%. Ήταν πολύ πιο φιλόδοξος από έναν στόχο μείωσης 5% την ίδια περίοδο που έθεσε η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα: μια ακριβή λύση

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (Sustainable Aviation Fuels (SAF), είναι το κλειδί για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα αλλά οι αεροπορικές δυσκολεύονται να αγοράσουν αρκετά από αυτά.

«Τα βιώσιμα καύσιμα είναι πιο ακριβά από τα παραδοσιακά καύσιμα και δεν υπάρχει δυνατότητα να παραχθούν στην ποσότητα που χρειάζεται», επεσήμανε ο Ellis Taylor από την εταιρεία ανάλυσης αεροπορίας Cirium.

Ο διεθνής οργανισμός αεροπορικών εταιρειών IATA δήλωσε ότι ο στόχος μείωσης των εκπομπών του κλάδου ήταν «καθαρό μηδέν το 2050 και οι αεροπορικές εταιρείες δεν περιορίζουν αυτή τη δέσμευσή τους».

Πρόσθεσε ότι, ενώ αυτός ο στόχος ήταν εφικτός, «βασιζόμαστε επίσης στα σωστά υποστηρικτικά μέτρα από τις κυβερνήσεις».

Ο κ. Taylor είπε ότι οι αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται επίσης από καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων αεροσκαφών, «με την Boeing και την Airbus να υποπαραδίδουν νέα τζετ τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό λόγω των εμπλοκών στις ευρύτερες αλυσίδες εφοδιασμού των κατασκευαστών».

Η Boeing στο στόχαστρο για εγκληματικές απάτες

Ο γίγαντας της αεροδιαστημικής Boeing έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια.

Αυτόν τον μήνα, η Boeing συμφώνησε να παραδεχθεί την ενοχή της σε μια κατηγορία εγκληματικής απάτης για συνωμοσία, αφού οι ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι η εταιρεία παραβίασε μια συμφωνία που αποσκοπούσε στη μεταρρύθμισή της μετά από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα με τα αεροσκάφη της 737 Max που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 346 επιβατών και του πληρώματος.

Η εταιρεία έχει επίσης τεθεί υπό αυξημένο έλεγχο όταν ένα πάνελ πόρτας σε αεροπλάνο Boeing που εκτελούσε η Alaska Airlines εξερράγη αμέσως μετά την απογείωση και ανάγκασε το τζετ να προσγειωθεί.

