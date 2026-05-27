Μια εθελοντική ομάδα στην Καρδίτσα, βοηθά εδώ και χρόνια ανθρώπους που έχουν ανάγκη, προσφέροντας στήριξη σε οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.

Στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», γνωρίσαμε δύο περιπτώσεις: τον Γιάννη, του οποίου το σπίτι κάηκε από φωτιά το 2023, και η ομάδα τον βοήθησε ώστε να ξαναφτιαχτεί το σπίτι του μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά και μια πολύτεκνη οικογένεια που στηρίζεται με τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Η Act for Karditsa διαθέτει επίσης χώρους όπου συγκεντρώνονται και διανέμονται ρούχα, τρόφιμα και έπιπλα για όσους τα έχουν ανάγκη, συνεχίζοντας έτσι μια σημαντική προσπάθεια αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

