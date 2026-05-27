Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ένας 21χρονος, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Μαΐου 2026, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ο νεαρός κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Τι βρέθηκε

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο διαμέρισμα-καβάτζα, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

πυροβόλο όπλο,

γεμιστήρας με 4 φυσίγγια,

6 κιλά και 331γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

1 κιλό και 203 γραμμ. κοκαΐνης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 1.015 ευρώ,

πλαστικοποιητής συσκευασιών και

μηχάνημα αφαίρεσης αέρα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

