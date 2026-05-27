Συνελήφθη 25χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού, ο οποίος έκρυβε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στο σπίτι του και σε αποθήκη στον Άγιο Παντελεήμονα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με άτομο που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή, κινούμενο με δίκυκλο, ενώ από την αστυνομική έρευνα πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και σε παρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 κιλά και 900 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 7 κιλά και 600 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 1,623 κιλά κοκαΐνης, 350 γραμμάρια «ροζ κοκαΐνης», 525 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, περισσότερα από 1,3 κιλά MDMA, καθώς και 48 ναρκωτικά δισκία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 2.550 ευρώ, αλεξίσφαιρο γιλέκο, έξι φυσίγγια και αεροβόλο τυφέκιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

