Η Γη είναι πιθανό να πληγεί από ακόμη μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα αυτή την εβδομάδα, η οποία προβλέπεται ότι θα προκαλέσει διακοπή ρεύματος ραδιοφώνου και απίστευτες οθόνες βόρειου φωτός.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ήλιος απελευθέρωσε τα πιο ισχυρά, εδώ και 20 χρόνια, ρεύματα πλάσματος, γνωστά ως στεφανιαίες εκτοξεύσεις μάζας (CMEs), τα τελευταία 20 χρόνια, προκαλώντας διακοπές και προβλήματα στις ραδιοσυχνότητες, στις επικοινωνίες και στους δορυφόρους παγκοσμίως.

Η ηλιακή κηλίδα που προκάλεσε αυτό το χάος, φαίνεται πως διαχύθηκε και πάλι απελευθερώνοντας μια ισχυρή έκλαμψη προς την Γη τη Δευτέρα.

Αναλυτικότερα, η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν η ίδια ηλιακή κηλίδα «χτύπησε» τον πλανήτη μας με δεκάδες ενεργοποιημένα ρεύματα πλάσματος.

Μια ηλιακή ή γεωμαγνητική καταιγίδα είναι μια σημαντική διαταραχή της μαγνητόσφαιρας της Γης – της περιοχής γύρω από τη Γη που ελέγχεται από το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη.

Μάλιστα, για πρώτη φορά μετά το 2005, εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση ότι η Γη χτυπήθηκε με την υψηλότερη δόση ακτινοβολίας εδώ και μισό αιώνα.

Το ασυνήθιστο γεγονός νωρίτερα αυτόν τον μήνα «μπλόκαρε» τα GPS, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τον αγροτικό εξοπλισμό και τους δορυφόρους σε τροχιά - και οι ειδικοί παρακολουθούν το φαινόμενο προετοιμαζόμενοι .

Η ηλιακή κηλίδα, με την ένδειξη AR3664, δημιούργησε 17 εκλάμψεις αυτή την εβδομάδα, αλλά η ισχυρότερη έχει τραβήξει την προσοχή παγκοσμίως.

«Δεν έχω δει τέτοια έκρηξη στα 40 χρόνια που παρατηρώ τον ήλιο», είπε ο ερασιτέχνης αστρονόμος Michael Karrer, από την Αυστρία στο SpaceWeather.

«Τόσο γρήγορα και τόσο μακριά στο διάστημα! Ήταν γιγάντιο», πρόσθεσε

Η ηλιακή κηλίδα AR3664 δεν είναι προς το παρόν στραμμένη απευθείας στη Γη, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα κινηθεί προς τα δω μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θα μπορούσε να εξαπολύσει ηλιακές καταιγίδες προς τον έξω πλανήτη.

Ενώ οι καταιγίδες δεν αναμένεται να φτάσουν τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα, αναμένεται να προκαλέσουν διακοπή ρεύματος επιπέδου τρίτου (R3) που μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως ώρες και να επηρεάσει τα συστήματα GPS και την ραδιοεπικοινωνία.

Τα συστήματα GPS «μπλοκάρουν» επειδή η ακτινοβολία που εκπέμπεται από την ηλιακή έκλαμψη χτυπά τη μαγνητική σφαίρα που περιβάλλει τη Γη, προκαλώντας διακυμάνσεις στην ιονόσφαιρα.

Η ιονόσφαιρα είναι ένα στρώμα στην ανώτερη ατμόσφαιρα που απορροφά και αντανακλά σήματα κατά τη διάρκεια γεωμαγνητικών καταιγίδων, προκαλώντας στατικότητα και διαταραχές στα σήματα που λαμβάνονται από τα συστήματα GPS.

