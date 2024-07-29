Στα νησιά Ανταμάν που απλώνονται στην ανατολική ακτή της Ινδίας, ένα είδος βατράχων ζευγαρώνουν και γεννούν τα αυγά τους ανάποδα, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Τόσο ο αρσενικός όσο και ο θηλυκός βάτραχος Charles Darwin τοποθετούνται ανάποδα στα τοιχώματα των κοιλοτήτων των δέντρων, με το σώμα τους εντελώς έξω από το νερό, λένε στο άρθρο τους επιστήμονες από την Ινδία και τις ΗΠΑ. Τα νεογνά πέφτουν στο νερό κάτω και αναπτύσσονται μέσω ενός σταδίου ελεύθερης κολύμβησης.

«Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Η ανάποδη ωοτοκία είναι η πιο μοναδική συμπεριφορά σε αυτόν τον βάτραχο. Κανένας άλλος βάτραχος δεν είναι γνωστό ότι γεννά αυγά σε εσωτερικά τοιχώματα τρυπών δέντρων σε στάση ανάποδα με τα σώματα εντελώς έξω από το νερό», λέει ο SD Biju του Πανεπιστημίου του Δελχί και επί του παρόντος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Harvard Radcliffe.

«Αυτή η ανακάλυψη είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτό το είδος αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του και ποιοι βιότοποι είναι απαραίτητοι για την επιβίωσή του».

Σχεδόν όλα τα 7.708 είδη βατράχων στον κόσμο ζευγαρώνουν και γεννιούνται στο νερό και σε άλλα χερσαία περιβάλλοντα. Χρησιμοποιούν επίσης εξωτερική γονιμοποίηση: το θηλυκό γεννά αυγά κατά το ζευγάρωμα, ενώ το αρσενικό απελευθερώνει σπέρμα για να τα γονιμοποιήσει.

Μια ομάδα Ινδών και Αμερικανών βιολόγων από το Πανεπιστήμιο του Δελχί, το Zoological Survey of India, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα κατασκήνωσαν για 55 νύχτες για 3 χρόνια κατά τη διάρκεια των βροχών των μουσώνων για να μελετήσουν την αναπαραγωγική συμπεριφορά των μικροσκοπικών βατράχων Charles Darwin στο απομακρυσμένα νησιά Ανταμάν. Η μελέτη τους εμφανίζεται στο τελευταίο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Breviora.

Η μοναδικότητα του είδους δεν τελειώνει με το πώς ζευγαρώνουν - ακόμη και τα καλέσματα ζευγαρώματος είναι διαφορετικά.

Τα περισσότερα καλέσματα βατράχων είναι απλά καλέσματα ζευγαρώματος ενός τύπου, αν και ορισμένα είδη έχουν πολύπλοκα καλέσματα με πολλούς τύπους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στη φρενίτιδα του ζευγαρώματος, οι αποφασιστικοί αρσενικοί βάτραχοι Charles Darwin παράγουν τρεις τύπους «σύνθετων» καλεσμάτων για να προσελκύσουν τα θηλυκά. Όταν τα «επιθετικά» καλέσματα αποτυγχάνουν να «αποκρούσουν» τα ανταγωνιστικά αρσενικά, αρχίζουν να τσακώνονται – χρησιμοποιώντας χέρια και πόδια και δαγκώνουν μέρη του σώματος ή ακόμα και ολόκληρο το κεφάλι.

Εάν το αρσενικό καταφέρει να ανέβει πάνω σε ένα θηλυκό, τα άλλα αρσενικά που βρίσκονται κοντά μπορεί να τσακωθούν με το ζευγάρι. Μπορεί ακόμη και να προσπαθήσουν να βάλουν το κεφάλι τους ανάμεσα στα σώματα του ζευγαριού για να τα χωρίσουν, σύμφωνα με τους ερευνητές.

"Κατά την παρατήρησή μας αυτές οι μάχες σπάνια οδηγούν σε θανάτους. Αυτό ήταν εκπληκτικό λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της επιθετικότητας που παρατηρείται σε αυτό το είδος, όπως το δάγκωμα μελών του σώματος και ακόμη και ολόκληρου του κεφαλιού για μεγάλες χρονικές περιόδους", λέει ο κ. Biju, ο οποίος ήταν επικεφαλής της μελέτης.

«Επίσης, όλες αυτές οι μάχες λαμβάνουν χώρα σε μια μικρή κοιλότητα δέντρων γεμάτη με μικρές ποσότητες βρόχινου νερού, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα είδη όπου οι μάχες είναι γνωστό ότι συμβαίνουν σε μεγαλύτερα ανοιχτά υδάτινα «σώματα». Είναι εκπληκτικό πώς οι βάτραχοι έχουν εξελίξει τέτοιες μοναδικές στρατηγικές», προσθέτει ο ίδιος.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η ανάποδη συμπεριφορά ζευγαρώματος εξελίχθηκε για να αποτρέψει τα άλλα επιθετικά αρσενικά από το να διαταράξουν την ωοτοκία μετατοπίζοντας το ζευγάρι.

«Αυτό το εύρημα είναι ένα παράδειγμα της αξιοσημείωτης ποικιλομορφίας των αμφιβίων και των αναπαραγωγικών συμπεριφορών που είναι ακόμα άγνωστες στην επιστήμη, ειδικά από ανεξερεύνητες περιοχές σε εστίες βιοποικιλότητας της τροπικής Ασίας», λέει ο James Hanken του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που συμμετείχε στη μελέτη.

Ο βάτραχος Charles Darwin, που πήρε το όνομά του από τον διάσημο φυσιοδίφη, είναι ενδημικό σε μερικά νησιά, στα νησιά Andaman και δεν βρίσκεται πουθενά αλλού. Είναι σπάνιο και περιορίζεται σε συγκεκριμένους δασικούς οικοτόπους και καταγράφεται ως «ευάλωτο» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) λόγω κατακερματισμού πληθυσμών και μείωσης των οικοτόπων.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν τους βατράχους να αναπαράγονται σε διαταραγμένα δάση σε τεχνητές τοποθεσίες - από ποτισμένες πλαστικές σακούλες δενδρυλλίων σε γειτονικά φυτώρια μέχρι γεμάτα βροχή πεταμένα δοχεία που έμειναν ως σκουπίδια στην άκρη του δάσους.

«Η χρήση των σκουπιδιών από τους βατράχους για αναπαραγωγή είναι εκπληκτική και ανησυχητική. Τώρα πρέπει να μάθουμε τις αιτίες και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές της και να επινοήσουμε τρόπους για να προστατεύσουμε τις φυσικές τοποθεσίες αναπαραγωγής που είναι κρίσιμες για την επιβίωση του είδους», λέει η Sonali Garg, συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ που ήταν συνεπικεφαλής της μελέτης.

Η έλλειψη επαρκών τόπων αναπαραγωγής λόγω της απώλειας οικοτόπων και του ανταγωνισμού για περιορισμένους πόρους μπορεί να οδηγεί τον βάτραχο να αναπαραχθεί σε τέτοιες αφύσικές τοποθεσίες, λένε οι ερευνητές.

