Δραματική έκκληση Ζελένσκι σε Τραμπ: Η Ουκρανία ξεμένει από αντιαεροπορικούς πυραύλους

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), προειδοποιώντας για την έλλειψη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, όπως μετέδωσε την Τετάρτη η Kyiv Independent.

Η έκκληση έρχεται την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της και απειλεί δημόσια με νέο κύμα πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς κατά του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων στόχων που η Μόσχα χαρακτηρίζει ως «κέντρα λήψης αποφάσεων» της Ουκρανίας. Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι τα περιορισμένα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot ενδέχεται να μην επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις.

«Όταν πρόκειται για αντιαεροπορική άμυνα απέναντι σε πυραύλους, βασιζόμαστε στους φίλους μας», αναφέρεται στην επιστολή. «Όταν πρόκειται για άμυνα απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο Ζελένσκι, εξηγώντας ότι ο μηχανισμός μέσω του οποίου σύμμαχοι του ΝΑΤΟ χρηματοδοτούν αγορές αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις ανάγκες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.