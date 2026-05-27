Το αμερικανικό πετρέλαιο κάτω από τα 90 δολάρια μετά τις πληροφορίες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στο Ορμούζ

Οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχωρούν περισσότερο από 4% την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το Ιράν προτίθεται να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ στο πλαίσιο συμφωνίας-πλαισίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Ιουλίου καταγράφει πτώση 4,67%, στα 89,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent, παράδοσης Αυγούστου, υποχωρεί κατά 3,60%, στα 93,23 δολάρια.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της αντίγραφο προσχεδίου του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη δεσμεύεται να αποκαταστήσει την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα από τη συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, το Ιράν θα διαχειρίζεται την κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ σε συνεργασία με το Ομάν, ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν εν μέσω νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία το Πεντάγωνο χαρακτήρισε «αμυντικά», ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει.

Παράλληλα, παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας εκφράζουν σκεπτικισμό για το πόσο γρήγορα μπορούν να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα.

Ο επικεφαλής της Abu Dhabi National Oil Co., Σουλτάν Αχμέντ αλ Τζάμπερ, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου στο 80% των κανονικών επιπέδων ακόμη και αν η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν λήξει άμεσα, ενώ η πλήρης αποκατάσταση αναμένεται το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Πηγή: skai.gr

