«Δεν έρχεται νέος ΕΝΦΙΑ» ξεκαθάρισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ενώ έδωσε απαντήσεις και για τις επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν.

«Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35-40 χρόνια σε έναν φόρο. Και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο», ανέφερε ο κ. Λιβάνιος και εξήγησε:

«Σήμερα έχουμε, εκτός από τα δημοτικά τέλη που αφορούν την καθαριότητα και το ηλεκτροφορτισμό, έχουμε τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Δηλαδή μία κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη πληρώνει ίδιο φόρο με μία κατοικία νεόδμητη 100 τετραγωνικά στο Κολωνάκι. Υπήρχε προφανώς θέμα δικαιοσύνης. Και υπάρχει το τέλος ακίνητης της περιουσίας από 1993 ο οποίος έχει μία δικαιότερη κατανομή και έχει μέσα την παλαιότητα του ακινήτου». Αυτοί οι δύο φόροι, όπως τονίζει ο υπουργός θα ενοποιηθούν.

«Η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μία μεγάλη, σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη», συνέχισε ο κ. Λιβάνιος.

Πρόκειται για «ένα πολύ δικαιότερο σύστημα, λαμβάνει υπόψη και την αντικειμενική αξία και την παλαιότητα του ακινήτου. Η ενοποίηση είχε εξαγγελθεί εδώ και δύο χρόνια και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το προσχέδιο του κώδικα το Δεκέμβριο, μειώθηκαν κι άλλο οι συντελεστές ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να είναι μεγάλη η επιβάρυνση πλην ακραίων περιπτώσεων».

«Η επιβάρυνση θα αφορά ελάχιστες, αν όχι μηδαμινές περιπτώσεις», υπογράμμισε ο κ. Λιβάνιος, τονίζοντας πως η εξοικονόμηση ανέρχεται 2-3 ευρώ και σε ετήσια βάση θα φτάνει και τα 10 – 15 ευρώ.

«Η συντριπτική πλειοψηφία ναι θα πληρώσει αρκετά λιγότερα, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης ακίνητης περιουσίας και μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση από το 2019 έχει μειώσει πάνω από 80 φόρους με κατεξοχήν τον ΕΝΦΙΑ ο οποίος έχει μηδενιστεί», επανέλαβε.

Για το τέλος υπέρ των περιφερειών ο κ. Λιβάνιος ανέφερε πως «είναι ένα δυνητικό τέλος το οποίο για πρώτη φορά η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίσει, μπορεί να το βάλει. Θα είναι πολύ μικρής κλίμακας και θα διατίθεται για έργα υποδομών στην περιφέρεια. Ακόμα και στις περιπτώσεις που τον τοποθετήσουν οι περιφέρειες, με το άθροισμα και του τέλους των δήμων, θα είναι πάνω κάτω το ίδιο με αυτό που πληρώνουν σήμερα», συμπλήρωσε.

Οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την Πρωτοχρονιά του 2027, κατέληξε ο κ. Λιβάνιος.

