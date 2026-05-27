«Δικινητήριο» θα μπορούσε κανείς να ονομάσει το φετινό, έβδομο Alimos Classic Car Sunday, με σλόγκαν: «Μία λεωφόρος όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον». Οι επισκέπτες θα δουν μία βασιλική Chrysler του 1958 λίγα μέτρα μακριά από μία εξωτική Bugatti, ένα Ford του 1917 —με... καντηλάκια αντί για φώτα και τις ταχύτητες... στο πόδι— απέναντι σε μια McLaren με ορθάνοιχτες τις «αεροπλανικές» πόρτες της.

Το αυτοκίνητο, σε όλες τις στροφές, ανηφόρες και κατηφόρες της τεχνολογίας: από την αναλογική εποχή της υπεραπλούστευσης, στα supercars και τους ηλεκτρικούς κινητήρες. Όμως οι διοργανωτές δεν περιορίζουν την προσοχή τους μόνο στα αυτοκίνητα, επειδή, όπως δηλώνει ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, «η εκδήλωση είναι ιδανικός συνδυασμός πολιτισμού με υπερθέαμα, μοναδικός στη χώρα, με τόσα πολλά “κινητά μνημεία”, σχεδιασμένα με μία αισθητική που παραμένει νέα και φρέσκια, δεκάδες χρόνια μετά. Άλλωστε, η νοσταλγία είναι πια φάρμακο, καταφύγιο από την ολοένα αυξανόμενη σκληρότητα της καθημερινότητάς μας. Δίνουμε σε χιλιάδες επισκέπτες μία Κυριακή με χαμόγελα, μία φιέστα ανεπανάληπτη για όλες τις αισθήσεις και για όλες τις οικογένειες που έρχονται με παιδιά και σκυλιά για βόλτα αλλά... χορεύοντας».

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχουν, χάρη στην ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος Ωνάση και του Προέδρου του, κ. Αντώνη Παπαδημητρίου, δύο σπάνια κλασικά αυτοκίνητα που συνδέθηκαν με τη ζωή και την προσωπική ιστορία του Αριστοτέλη Ωνάση: η Rolls-Royce Silver Wraith Sedan de Ville του 1952 και η Cadillac Fleetwood Seventy-Five Limousine του 1963, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια. Τα δύο αυτά οχήματα φωτίζουν μια πλευρά του μύθου του Αριστοτέλη Ωνάση, όπου η κοσμοπολίτικη ζωή, η αισθητική της εποχής και η τολμηρή προσωπικότητά του συναντούν την ιστορία της αυτοκίνησης.

Ανάμεσα στα μοναδικά κλασικά, υπάρχουν και πολλές ιστορικές Mercedes-Benz —το φετινό τιμώμενο αυτοκίνητο— δύο πολύ σπάνια Griffith από το Μουσείο Αυτοκινήτου, αλλά και τα εντυπωσιακά, με τον όγκο και την πολυτέλειά τους, αμερικανικά Chevrolet, Cadillac, Plymouth, Stingray. Παράλληλα, με τη στήριξη της ΔΕΗ blue, αναδεικνύεται η μετάβαση από τη συμβατική αυτοκίνηση στις σύγχρονες λύσεις ηλεκτροκίνησης.

Ο Νίκος Μαστοράκης, στο τιμόνι και αυτού του ACCS VII, αποκαλύπτει ότι ένα σημαντικό τμήμα του περσινού ACCS —επειδή την εκδήλωση είχε διακόψει η ξαφνική μπόρα— επαναλαμβάνεται και φέτος. «Ο Νίκος Θεολόγος φέρνει και πάλι το ιστορικό πρώτο αυτοκίνητο που κατασκεύασε ο παππούς του το 1918, ξαναέρχονται τα ελληνικής κατασκευής Kerambos, ενώ ο Δημήτρης Κορρές θα είναι κι αυτός εκεί με το παντοδύναμο Ρ3 του, ένα τετράτροχο που... ανεβαίνει σκάλες. Όσο θεαματικές κι αν είναι οι εξωτικές Maserati, Lamborghini, Ferrari, Lotus, πρωταγωνιστούν τα συνηθισμένα αυτοκίνητα του μέσου Έλληνα, που με θυσίες χρήματος και χρόνου, αλλά πολλή αγάπη, κατάφερε να τα διατηρήσει και να φαίνονται σχεδόν καινούργια και πάντα αξιοθαύμαστα. Αυτά τα καθημερινά αυτοκίνητα είναι που κάνουν το ACCS σημαντικότατη έκθεση κινητών μνημείων. Την έννοια "κλασικό αυτοκίνητο” τιμά και το επίσημο φιλμ του ACCS, δημιουργία του creator Σωτήρη Θεοδωράτου, με σουπερστάρ και supercars, όπου συνδυάστηκαν αγαπημένοι ηθοποιοί του παλιού σινεμά —η Αλίκη, η Τζένη, η Ζωή, ο Νίκος, ο Ανδρέας, ο Δημήτρης— να οδηγούν τα τότε ολοκαίνουργια αυτοκίνητά τους καθ’ οδόν για τον... Άλιμο».

Η θεαματική «υπερ-έκθεση» της Κυριακής θα είναι στη διάθεση του κοινού, με ελεύθερη είσοδο, από τη 1:00 το μεσημέρι μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Η πρόσβαση στον μαγευτικό πεζόδρομο του Αλίμου είναι εύκολη με λεωφορείο ή τραμ.

*Η κεντρική εικόνα είναι AI

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.