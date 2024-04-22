Ένα βακτήριο ανθεκτικό στα φάρμακα, που μπορεί να μεταφερθεί μέσω του ανθρώπινου αίματος και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον οργανισμό... Δεν πρόκειται για σενάριο θρίλερ τύπου... Alien, αλλά για μία ανακάλυψη της NASA, η οποία εντόπισε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μία σοβαρή μετάλλαξη του βακτηρίου E. bugandensis, το οποίο συνδέεται με τη σήψη.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν 13 στελέχη του βακτηρίου, που ονομάζονται Enterobacter bugandensis, που συνδέονται με λοιμώξεις του αίματος και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των αστροναυτών στον ISS.

Σύμφωνα με τη μελέτη της NASA, το διαφορετικό περιβάλλον στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, «υποχρέωσε» τα βακτήρια να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και να μεταλλαχθούν σε ικανό βαθμό, ώστε να επιβιώσουν. Τα βακτήρια αυτά είναι πιθανόν να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, κάτι που κρίνεται ως εξαιρετικά επικίνδυνο για τους αστροναύτες που διαβιώνουν στον ISS.

Η ομάδα αναγνώρισε τα 13 στελέχη βακτηρίων σε τρεις θέσεις του ISS: τέσσερα στο σύστημα κυκλοφορίας του αέρα, ένα σε μια συσκευή άσκησης και οκτώ στο μπάνιο του εργαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.