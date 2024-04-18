Η NASA «ανοίγει τα πανιά της»: Έτοιμο για δοκιμή το νέο σύστημα πλοήγησης

Έτοιμη να δοκιμάσει το νέο σύστημα πλοήγησης, το οποίο θα επιτρέψει στη NASA να οργανώσει περισσότερα και πιο οικονομικά ταξίδια στο Διάστημα.

Η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα στο νέο πρόγραμμα της NASA, καθώς το νέο σύστημα πλοήγησης βασίζεται σε ένα... ηλιακό πανί, μέσω του οποίου το διαστημόπλοιο θα κινείται αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Το Advanced Composite Solar Sail System αναμένεται να εκτοξευθεί την Τρίτη 23 Απριλίου, με έναν πύραυλο Rocket Lab Electron από το Launch Complex 1 στη χερσόνησο Mahia της Νέας Ζηλανδίας.

Ο πύραυλος Electron του Rocket Lab θα συμμετάσχει στην αποστολή CubeSat, περίπου 600 μίλια πάνω από τη Γη, περισσότερο από το διπλάσιο υψόμετρο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Για να δοκιμαστεί η απόδοση του ηλιακού πανιού της NASA, το διαστημικό σκάφος πρέπει να βρίσκεται σε αρκετά υψηλή τροχιά, ώστε να τεσταριστεί η επιρροή της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω του και η αντοχή του στις πιέσεις, για να υπερνικήσει την ατμοσφαιρική έλξη.

Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες και θα περιλαμβάνει έλεγχο υποσυστημάτων, το CubeSat, μεγέθους φούρνου μικροκυμάτων, θα αναπτύξει το ανακλαστικό ηλιακό πανί του. Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί την πίεση που ασκεί η ηλιακή ενέργεια, ενώ θα μετρηθούν και οι αποδόσεις σε επίπεδο ταχύτητας και αντοχής.

Πηγή: skai.gr

