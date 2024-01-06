Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μοναδική ευκαιρία από τη Nasa: Στείλε το όνομά σου στο φεγγάρι! - Πώς μπορείτε να εγγραφείτε

Η Nasa δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες όλου του κόσμου να στείλουν το όνομά τους στη Σελήνη με το ρόβερ VIPER

Nasa: Στείλε το όνομά σου στο φεγγάρι! 

Το VIPER θα είναι το πρώτο ρομποτικό moon rover της NASA που θα σταλεί  σε αποστολή στον σεληνιακό Νότιο Πόλο, προκειμένου να ταξιδέψει σε μόνιμα σκιασμένες περιοχές και να ξετυλίξει τα μυστήρια του νερού της Σελήνης. 

Το VIPER θα είναι το πρώτο rover που θα μετρήσει τη θέση και τη συγκέντρωση του πάγου νερού και άλλων πόρων, που θα μπορούσαν τελικά να συλλεχθούν για να στηρίξουν την ανθρώπινη εξερεύνηση στη Σελήνη, τον Άρη - και όχι μόνο!

Η Nasa προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στους πολίτες όλου του κόσμου να στείλουν το όνομά τους στο φεγγάρι! 

«Το ρόβερ μας VIPER θα εξερευνήσει τον σεληνιακό Νότιο Πόλο, μελετώντας σκιώδεις κρατήρες και αναζητώντας παγωμένο νερό—και μπορείτε να προσθέσετε το όνομά σας για να πετάξει με το VIPER» αναφέρει η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος .

Όποιος επιθυμεί να στείλει το όνομά του στη Σελήνη πρέπει μόνο να συμπληρώσει ηλεκτρονικά σε φόρμα της Nasa – ΕΔΩ – το όνομα, το επίθετο και ένα pin της επιλογής του, προκειμένου να λάβει μία «κάρτα επιβίβασης». Ready to lift of?

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NASA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark