Nasa: Στείλε το όνομά σου στο φεγγάρι! 

Το VIPER θα είναι το πρώτο ρομποτικό moon rover της NASA που θα σταλεί σε αποστολή στον σεληνιακό Νότιο Πόλο, προκειμένου να ταξιδέψει σε μόνιμα σκιασμένες περιοχές και να ξετυλίξει τα μυστήρια του νερού της Σελήνης.

Το VIPER θα είναι το πρώτο rover που θα μετρήσει τη θέση και τη συγκέντρωση του πάγου νερού και άλλων πόρων, που θα μπορούσαν τελικά να συλλεχθούν για να στηρίξουν την ανθρώπινη εξερεύνηση στη Σελήνη, τον Άρη - και όχι μόνο!

Η Nasa προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στους πολίτες όλου του κόσμου να στείλουν το όνομά τους στο φεγγάρι!

«Το ρόβερ μας VIPER θα εξερευνήσει τον σεληνιακό Νότιο Πόλο, μελετώντας σκιώδεις κρατήρες και αναζητώντας παγωμένο νερό—και μπορείτε να προσθέσετε το όνομά σας για να πετάξει με το VIPER» αναφέρει η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος .

Send your name to the Moon!



Our VIPER rover will explore the lunar South Pole, studying shadowy craters and searching for frozen water—and you can sign up to add your name before it lifts off: https://t.co/GfOdQdhypW pic.twitter.com/Af9Qsxz5Tl — NASA (@NASA) January 4, 2024

Όποιος επιθυμεί να στείλει το όνομά του στη Σελήνη πρέπει μόνο να συμπληρώσει ηλεκτρονικά σε φόρμα της Nasa – ΕΔΩ – το όνομα, το επίθετο και ένα pin της επιλογής του, προκειμένου να λάβει μία «κάρτα επιβίβασης». Ready to lift of?

Πηγή: skai.gr

